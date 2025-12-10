有望成史上最大IPO？馬斯克旗下SpaceX擬明年掛牌 估值上看1.5兆美元

據《彭博社》報導指出，馬斯克旗下的太空探索技術公司（SpaceX）明年有望掛牌上市。 圖：擷取自 X 帳號 @Lucs24659702

[Newtalk新聞] 市場傳出，兆元富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）計劃明年進行首次公開募股（IPO），目標要籌集逾 250 億美元的資金，估值達上兆美元。據《路透社》引述知情人士消息，SpaceX 已開始就掛牌事宜向銀行進行磋商，上市時間可能落在六、七月左右。

《彭博社》報導指出，SpaceX 的目標估值約 1.5 兆美元，可望使其逼近沙特阿美石油公司（Saudi Aramco）2019 年上市時所創的市值紀錄。當時，這家石油巨頭籌資了 290 億美元，於 2019 年 12 月上市；目前，沙特阿美仍是全由唯一一家估值上兆美元，且已完成 IPO 的公司，估計市值為 1.7 兆美元。

馬斯克曾在 2020 年表示，SpaceX 計劃未來幾年內，一旦「星鏈」（Starlink）的收入成長變得「平穩且可預測」，就打算讓這家公司上市。據《彭博社》報導，SpaceX 計劃利用上市籌集的資金來開發太空資料中心，包含購買運行這些資料中心所需的晶片。

《彭博社》報導，SpaceX 預計今年營收約 150 億美元，2026 年將增至 220—240 億美元，其中大部分收入來自星鏈的衛星網路服務的強勁表現，包括直接面向行動用戶的業務前景，及其 Starship 月球和登火星用火箭的研發進展等原因。

馬斯克日前在 X 上發文，「多年來，SpaceX 一直保持正現金流，並每年進行兩次定期股票回購，為員工和投資者提供流動性。」 圖：擷取自馬斯克的 X

