有望成為下個周杰倫！黃韻玲領軍「3樂壇大咖」出手了：先做再說

記者徐珮華／台北報導

臺北流行音樂中心（北流）持續投入音樂創作人才培育，透過「北流雲取樣機」實際操作與音樂創作概念教學，讓學生在課程中親身體驗取樣創作的樂趣，人人有機會成為下一個周杰倫。北流近期完成全國校園巡迴工作坊計畫，從國小、高中到大專院校，累計走訪全臺20所校園。

黃韻玲推動北流雲取樣機校園巡迴計畫。（圖／北流提供）

北流董事長黃韻玲分享推動本次活動初衷，是希望在創作工具日益普及、門檻大幅降低的時代，讓不需具備樂理或演奏基礎的人，也能透過聲音開始創作。她鼓勵學生勇於嘗試、持續創作，並期盼透過北流的推廣，讓更多年輕世代能找到舞台，將對音樂的想法化為作品，持續培育新世代音樂創作人才。

課程中，學生嘗試取樣同學的聲音、環境音與日常聲響，結合節奏編排與效果器設計，完成屬於自己的音樂作品。不少學生分享「創作其實沒有想像中困難」，多所學校教師亦回饋，取樣機有助於補足現行音樂課程對創作工具的理解，並已規劃將相關教材導入後續教學，讓音樂創作成為更貼近學生生活的學習體驗。

北流走訪20所校園，完成北流雲取樣機校園巡迴計畫。（圖／北流提供）

除了推廣音樂創作教育，活動現場亦同步公布「Beat Circle｜節奏圈 北流雲取樣創作挑戰賽」賽事資訊，評審陣容包括北流董事長黃韻玲、音樂製作人陳君豪、爵士鋼琴演奏家許郁瑛，以及作詞人吳易緯。陳君豪鼓勵仍在觀望是否投稿的學生勇於嘗試，直言創作型態「做beat跟談戀愛一樣，先做了再說」，唯有實際開始動手，才能真正感受到創作的樂趣與可能性。

針對近年許多新生代創作者未必具備傳統樂器背景，陳君豪也指出，樂器本身只是傳達情緒與想法的工具，「只要你有話想說，各種媒介都成立」，而取樣機正是一個相對容易上手的起點，能幫助更多人跨出創作的第一步，將生活中的聲音轉化為音樂。

