有望成為府城400年來首位女市長！陳亭妃勝初選 謝龍介表態了

外界關注2026年台南市長選舉，民進黨將會推派哪位人選對決國民黨候選人謝龍介，民進黨中央今（15）日公布黨內初選民調結果，最終由陳亭妃以2.7%差距擊敗林俊憲，將代表民進黨出戰。對此，謝龍介受訪表示：「恭喜陳委員。最近一年多她一直說跟我不熟，雖然如此，但我仍要誠摯地恭喜她贏得民進黨初選，也期待未來可以打一場光明正大的選戰」。

陳亭妃此為第二度挑戰台南市長黨內初選，她第一次參選時輸給現任市長黃偉哲，如今捲土重來，終於獲得民調勝利，預計將在1月21日獲總統賴清德提名。

陳亭妃曾任三屆台南市議員、五連霸立委，也曾擔任立法院民進黨團書記長，目前為民進黨中常委。自加入民進黨參選民代以來，陳亭妃曾五度對決謝龍介，每次均成功擊敗對方，自稱「謝龍介天敵」。對此，謝龍介則表示，自己並不認為有什麼天敵存在。

謝龍介進一步指出，他對初選結果並不意外，也強調自己未來將以堂堂正正、光明正大的方式參與選舉，不動用網軍，也不涉入光電，期望讓台南市民重新找回光榮感，並打一場真正公平的選戰。

陳亭妃則表示，希望能成為台南建城400年以來首位女性市長。

