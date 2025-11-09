有望放颱風假？各國預測鳳凰甩尾北轉撲台 2縣市暴風侵襲率逾91%

鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻東方1070公里處。圖／翻攝自中央氣象署網站

中度颱風「鳳凰」強度持續增加，目前各國預測在通過菲律賓後，會北轉直撲台灣而來。根據中央氣象署最新預測指出，台灣本島所有縣市颱風暴風侵襲機率皆超過74%，其中機率最高的是台南市達到91%，離島地區則是澎湖縣同樣達到91%機率最高；降雨部分，10日、11日北部、東部地區要留意局部豪雨等級以上強降雨發生的可能性。

鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻東方1070公里處朝西北西方向前進，有增強為強烈颱風趨勢，根據各國預測，鳳凰在通過菲律賓呂宋島後會北轉朝台灣而來，颱風暴風侵襲機率最高為台南市及澎湖縣91%，北部地區最低也都超過74%，中部以南的區域屆時皆有可能是鳳凰的登陸點。

氣象署指出，週一（10日）、週二（11日）受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風雙重影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島雨勢顯著轉強，有大雨或局部豪雨發生，尤其宜蘭地區、花蓮及大台北山區有局部豪雨等級以上強降雨發生的機率。

鳳凰颱風暴風侵襲機率皆超過74%。圖／翻攝自中央氣象署網站

週三（12日）、週四（13日）中南部、花蓮及臺東地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率；中部以北、宜蘭地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。隨著颱風強度減弱或可能遠離，雨勢將逐漸趨緩。

氣象署提醒，目前颱風明日過後動態不確定性仍然很大，可能移動的路徑涵蓋台灣至廣東地區沿海，接近台灣期間的強度以輕颱至中颱下限為主，預計將於10上午發布海警、11日發布陸警，但仍需視鳳凰的強度發展及路徑變化決定。



