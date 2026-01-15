即時中心／高睿鴻報導

面對選民結構藍大於綠、民進黨目前也不具備執政優勢的台中市，有意角逐市長的綠委何欣純，近日積極拋出市政願景，盼爭取更多搖擺選民青睞。據悉，她今（15）早會勘台中港區，除關心其近期發展，也積極了解港區舊有鐵道活化、台中港務公司盈餘分配回饋、大型郵輪泊靠台中港迎客之整備情形…等議題。何欣純也當場提市政主張，表示若自己入主市府，會將台中港分配給台中市的盈餘，一定比例撥給台中港周邊區域，供地方建設使用。

廣告 廣告

何欣純首先說道，台灣港務公司每年都依照公式、按比例，將盈餘分配給港口所在的縣市政府。因此，台中近幾年獲配3至6億不等的盈餘提撥金額，之後全數進入市庫統籌。

但她接著指出，台中港周邊大型車輛進出繁忙、同時也產生廢氣及噪音等汙染，道路更因使用量大，耗損速度較其他區域道路快；尤其，近年台中海線人口還逐年增加、港區周遭居民對各項基礎建設的需求也不斷上升，因此，紛紛表達回饋金應「取之地方、用之地方」。

何欣純接著以新北市為例，提及新北市府每年都將盈餘提撥部分，固定成數後，直接分配台北港的周邊行政區，並回饋港區周邊各項建設所需。因此她主張，若入主市府，台中港分配台中市的盈餘，應參考各項回饋辦法，應有一定比例提撥台中港所在周邊區域，供地方建設使用。

快新聞／有望翻轉台中市？趁國民黨市長人選未定 何欣純搶先拋1政見搶票

台中市長參選人、民進黨立委何欣純（拿麥克風者）會勘台中港區。（圖／何欣純國會辦公室提供）

何欣純另表示，台中港區的臨港路、中一路間，自梧棲中橫一直到北堤路，有一段被遺忘、長達4公里的舊鐵路支線鐵軌，目前閒置雜草堆間，在地許多居民都認為，閒置未使用十分可惜；因此建議能活化再利用，提供多功能服務，促進海線風情。

因此她認為，之後可參諸借鏡國外經驗，例如韓國釜山「海雲台膠囊觀光列車」，就充分利用周邊風景、搭配軌道列車，成功吸引遊客、活絡地方觀光產業；所以何欣純促請台中港，參考國外成功案例，積極規劃、以活化閒置的鐵軌，進而帶動台中海線發展。

最後，台中港過去7年觀光郵輪連續掛0，如今更在何欣純不斷奔走、關切後，預計今（2026）年迎來4艘郵輪靠泊台中港。其中一艘「三井海洋郵輪」，1月22日即將抵達、帶來458位國際旅客，何欣純特別請台中港與市府做好迎賓、接駁、上岸觀光等準備，讓國際遊客對台中留下最好印象，藉由吸引國外郵輪觀光，帶動台中觀光產業發展。

原文出處：快新聞／有望翻轉台中市？趁國民黨市長人選未定 何欣純搶先拋1政見搶票

更多民視新聞報導

行政院拍板！老農津貼調高至1萬元 卓榮泰籲：立院儘速審預算

3分析台海「斬首」可能性 陳冠廷：對中國是高風險、低可控賭局

藍白顛倒是非！想藉彈劾案打擊賴總統 吳思瑤怒嗆：若要究責可倒閣

