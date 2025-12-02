有望與宏都拉斯恢復邦交？ 外交部：不預設任何前提、認真看待

▲ (圖/翻攝自 中華民國外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉YT)

宏都拉斯總統大選正在開票，目前由主張與台灣交好的「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）暫時領先，「自由黨」候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則緊追在後。而這兩人都曾表示，若當選可能會和台灣恢復外交關係。對此，外交部今(2)日回應，將以不預設任何前提的方式，與宏都拉斯等世界各國往來。

宏都拉斯總統大選正在開票中，兩位領先的候選人都曾表態當選後可能會和台灣恢復外交關係。宏都拉斯在2023年宣布與中華民國斷交，結束超過80年的外交關係，並在同日宣布與中華人民共和國建交。

外交部今日舉行例行記者會，外交部發言人蕭光偉表示，宏都拉斯在與中國建交之後，非但沒能夠獲得預期的好處，反而當地面臨養蝦產業嚴重崩潰、大量人口失業，雙邊貿易嚴重失衡的局面。蕭光偉指出，此情況再次印證中國始終未能善意履行承諾，也印證了若干國家外交轉向與中國建交之後「未蒙其利先受其害」。

蕭光偉說，這也暴露了中國在國際社會上處心積慮、積極打壓台灣國際空間的惡意企圖，且無意協助其他國家在經濟、社會等各方面建設的不良居心。蕭光偉強調，外交部會持續關注宏國的大選結果以及選後相關政治情勢，並秉持坦承開放的態度，在總合外交以及榮邦計畫之下，以不預設任何前提的方式，與宏都拉斯在內的世界各國積極交往。且只要有助於台灣對於國際社會貢獻，提升我國國際地位，並且能拓展國際空間，外交部都會認真看待並且積極促成。

