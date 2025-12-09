有望與宏都拉斯「恢復外交」？總統大選「親台派領先」...趙怡翔點出「外交原則」：可協助國家發展「但不是發錢」

宏都拉斯上月30日舉行總統大選，但開票一個多星期仍未產生結果。不過，就目前已開出的選票中，領先的保守派國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）、中間派自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）均為親台立場，外界推測，無論是誰成功當選，宏國都可望與台灣恢復外交。對此，國安會副秘書長趙怡翔今（9日）於電台節目《新聞放鞭炮》表示，「這部分外交部已經出面說明，會仔細觀察後續政治發展」。不過，趙怡翔也點出，台灣有個外交原則，就是可以協助國家發展，「而不是發錢」。

針對宏都拉斯總統選舉，節目主持人周玉蔻提到，宏都拉斯大選中，領先的兩位候選人都是親台立場，「是否可能增加邦交國？」趙怡翔回應，目前2位較領先的候選人確實都屬於比較右派，過去跟台灣有交情，「但是否針對會恢復邦交，外交部已經出來說明，會觀察後續的政治發展」。

同時，趙怡翔也點出，宏都拉斯也好、其他邦交國也好，「很多邦交國跟中國建交之後，無論政府、民眾都很後悔，因為中國提的承諾根本沒有兌現」。

周玉蔻則提問，若是宏都拉斯向我方要錢怎麼辦？趙怡翔直言，台灣有一個原則，過去他在外交部就看得很清楚，「就是台灣可以協助的事情不是發錢，而是協助國家發展」。他舉例，農業、技術、產業、教育都可以，「但不要說把錢送給對方，這就是為什麼現在各國看到中國就覺得說，有點懷念台灣，因為台灣做的是實質的事情、實際的事情」。

