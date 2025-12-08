有望選台中？ 麥玉珍與江和樹合體站C位 稱「中央地方一起努力」

民視新聞／林韋慈、林佳彤報導

民眾黨立委麥玉珍今（8）日與台中市議員江和樹、立德里里長江慶賢在台中大里合體考察人行道。麥玉珍表示，中央已經聽到地方需求，江和樹也表示，依照前主席柯文哲「中央、地方連線」的精神，全力協助地方爭取建設經費。相照之前江和樹在政論節目中質疑麥玉珍參選市長，兩人今日合體「頗具玩味」。





江和樹指出，台74線快速道路即將通車，但周邊人行環境仍待改善。在立委麥玉珍的協助下，相關改善計畫已送交中央審議，希望打造更友善的行人空間。他也透露，中央已初步同意投入約4000萬元經費，推動大里區周邊人行道改善工程。「一起攜手為地方人民努力。」麥玉珍表示，她將持續督促中央與地方協力，讓建設如期推進。

今（8）日兩人一同強調中央與地方共同努力的重要性。但近日，麥玉珍拋出「選台中市長有何不可？」的言論時，一度引發民眾黨內質疑聲浪，她隨後又自行宣布不會參選，讓外界霧裡看花。當時江和樹甚至在政論節目上公開表示「不要亂了」，強調民眾黨不會隨意麥玉珍，「那是選台中市長，不是菜市場的市長欸」。

江當時也批評，麥玉珍應事先與中央或地方黨部溝通，而不是直接對媒體表態。然而今日兩人合體考察、互相肯定對方在中央與地方的努力，江和樹更感謝麥玉珍在中央替地方奔走，使外界再度關注，麥玉珍是否可能代表民眾黨出戰台中市長。

