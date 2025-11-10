有望重返30字頭？新台幣早盤回升至31.005元

▲股匯齊揚，新台幣兌美元今（10）日早盤一度來到31.005元，是否能重見「30字頭」，仍有待觀察。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美元跌破100之後，目前在99.7盤整，新台幣兌美元在上周五貶破31元整數關卡後，今（10）日早盤隨著台股回升，一度來到31.005元，升值4分，但未能進一步升破31元。

雖然美元指數跌破100，但仍呈現偏強整理，在99.7上下盤整，亞洲主要貨幣日圓兌美元早盤走貶，一度來到153.95，韓元兌美元在1453.2至1457.6升貶互見，離岸人民幣兌美元同樣升貶互見，目前在7.1233附近。

至於新台幣兌美元在上周五貶破31元整數關卡之後，今日早盤以31.02元、升值2.5分開出，隨著台股走揚，新台幣進一步升至31.005元，升值4分，但目前仍未能升回「30字頭」，目前在31.03元盤整。

