有望降雪！ 首波大陸冷氣團晚起南下 氣溫「溜滑梯式」驟降

因東北季風持續影響，今（13）天迎風面降雨較持續，中央氣象署已針對基隆、新北、宜蘭3縣市發布大雨特報，請民眾注意瞬間大雨，到了晚上，「大陸冷氣團」將開始南下，氣溫「溜滑梯式」下降，今晚至明日中部以北及東北部3500公尺以上高山有望降雪！

針對今日天氣詳情，氣象署說明，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，至於苗栗以南為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，清晨各地低溫大多在17至20度間，局部地區溫度稍低一些，請適時添加衣物，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼，中南部及花東高溫約25至28度；晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降，請留意。

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」發文說明，預估12/14(週日)至12/15(週一)清晨期間，降溫幅度最為顯著，全台各地將會冷的非常有感！今晚至明日，由於大陸冷氣團發威，加上環境水氣充沛，台灣中部以北及東北部地區3500公尺以上高山，都有零星下雪或結冰的機會；追雪的同時，也請注意自身保暖安全。

另外要留意，由於東北風偏強，高雄以北、基隆北海岸、宜蘭、台東、恆春半島沿海及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上的強風發生的機率；此外，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多留意。

清晨中南部地區可能有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意交通安全；晚起中部以北及宜花地區3500公尺左右或以上高山有結冰或零星降雪機率，留意道路濕滑、注意安全。



空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏北風，南部位於下風處，污染物易累積；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

