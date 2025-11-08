有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
生活中心／林昀萱報導
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。
氣象署預測明日2時鳳凰中心位置將在鵝鑾鼻東南方1110公里之處，最快周一發布鳳凰颱風海上警報、週二發布陸上警報，並將在12日深夜到13日凌晨登陸台灣西部，嘉義、台南與高雄3縣市首當其衝，也不排除自中部登陸。氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇」也在社群平台Threads表示：「11月侵台颱風幾乎要確定了，這次颱風的特點，是它環流很大，而且東北季風會幫忙加成，各地風力都會蠻大的，算是一種普發強風。」
「台灣颱風論壇」也就目前資料列出鳳凰颱風7大重點：「⒈不管鳳凰會變多強，登陸菲律賓之後一定會痛，等颱風週一開始北轉時，肯定會逐漸減弱，目前預期是能在到台灣前就變成輕颱，暫時是稍微好的消息，能不能成可能有賴你各位的作法。⒉北部、東部，從週一開始就被颱風外圍環流和東北季風攻打，不用等颱風本身到，那之前天氣就開始爛。⒊中南部很可能在週二之前感受都還好，但週三颱風核心靠近之後，風雨就會瞬間拉起來，但多大就看它剩多少強度。⒋西部沿海、外島，風超大。⒌週四颱風應該就跑了，或掛了。⒍真的好荒謬，十一月怎麼會這樣。」
最後是全台都關注的停班停課消息，究竟鳳凰颱風是否會放颱風假？「台灣颱風論壇」寫道：「放假去問縣市長，飛機去問航空公司啦」、「強烈建議大家祈禱颱風北轉的時候，減弱愈多愈好，作法大賽現在開始！」根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「平地350毫米，山區200毫米」（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準，不過實際停班課消息仍由各縣市政府宣布。
