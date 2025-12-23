有格局、執行力又會做事 蔡英文向小英之友會力薦蘇巧慧

蔡英文昨（22日）在雙北小英之友會耶誕晚會推薦蘇巧慧。（讀者提供）

雙北小英之友會的聖誕感恩晚會昨（22日）在台北茹曦酒店舉行，本刊掌握，前總統蔡英文特地在會中向雙北小英之友會幹部、成員推薦民進黨新北市長提名人蘇巧慧，她說，新北這個台灣人口最多的城市需要一個有格局、有執行力的真正會做事的市長，而蘇巧慧已經準備好了，她呼籲大家團結一致，讓蘇巧慧當選。

蘇巧慧在黨內沒有其他競爭對手表態的情況下，正式被民進黨提名參加明年底新北市長選舉。蘇系長年耕耘新北，地方實力深厚，而蘇巧慧此次也獲得地方新潮流、英系的共同支持，地方人士解讀，新北小英之友會是全國各縣市當中第一個成立的，蔡英文如今親自請托雙北小英之友會成員鼎力支持蘇巧慧，意義特別不同。

與會者告訴本刊，蔡英文昨在晚會現場致詞，表示要推薦蘇巧慧，她說，相信大家都對蘇巧慧不陌生，「以前我們都知道她是蘇貞昌院長的女兒，現在不是蘇貞昌院長，是她的爸爸」。

蔡英文指出，這幾年蘇巧慧從一個專業的律師變成一個連任很多屆而且口碑非常的好、選民也很喜歡的立法委員，而且是高度專業；蘇巧慧已經走出自己的一條路，所以民進黨很有眼光，今年提名她來選新北市的市長。

蔡英文笑說：「我今天為什麼站在這裡推薦她，要記住，不是因為蘇院長的壓力，而是我真心誠意希望蘇巧慧可以當選，可以帶領我們新北市，讓我們新北市更好」。

蔡英文2010年曾代表民進黨競選新北市長，她說，自己對新北市有一份很特殊的感情，在現場也有很多新北小英之友會的成員，新北對整個台灣來講是很重要的一個都會區，現在已經400萬人口了，全台灣最大的縣市，每一個能夠在新北執政的市長，都肩負一個非常重要的任務希望新北能帶動整個台灣的發展，因為新北幅員非常廣，人也很多，各式各樣的人才都在那，所以希望有一個好的市長讓我們新北越來越強。

蔡英文強調，新北這一個台灣人口最多的城市需要一個有格局、有執行力的真正會做事的市長，她拍拍蘇巧慧的肩膀說：「這個市長的人選就是這一個啦。」蔡也強調，這一次是我們最好的機會可以來翻轉新北，她呼籲大家凝聚在一起，讓蘇巧慧這一次一定成功。

蔡英文說，她認識蘇巧慧認識這麼久，也去看過她怎麼樣經營選區、照顧她的選民，蘇巧慧真的非常有效率，而且對選民的照顧非常非常的貼心；她舉三鶯大橋改建為例，改建以後就寬敞很多，鶯歌車站過去20年長輩搭車時都要爬樓梯，蘇巧慧替大家增設了電扶梯，這些改變就可以看出蘇巧慧是一個很貼心、很細心的人。

蔡英文說，她希望未來的新北市長是一個很貼心很細心、既宏觀又能有效執行各種政策的人，蘇巧慧已經準備好了，現在需要的是大家團結在一塊，讓蘇巧慧這次一定當選新北市長，讓新北有一個更好的未來、更多更好的建設，這個是大家共同的心願，也是她要拜託大家的事情。

