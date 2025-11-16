有梗青年奪冠！「COOL涼爽計畫」勇奪北市公共政策創意競賽首獎

為促進青年公共參與，台北市青年局今年度持續辦理公共政策創意提案競賽，並以「有梗青年，不跟你廢話」為主軸，鼓勵年輕世代為城市創新發聲，吸引約225位青年提案參賽，最終有10組團隊入圍於16日舉辦的決賽，最終由隊伍Y＆C奪冠，以作品「COOL涼爽計畫」奪下冠軍，台北市副市長張溫德親臨現場頒發10萬元獎金。（邱芊攝）

為促進青年公共參與，台北市青年局今年度持續辦理公共政策創意提案競賽，並以「有梗青年，不跟你廢話」為主軸，鼓勵年輕世代為城市創新發聲，吸引約225位青年提案參賽，最終有10組團隊入圍於16日舉辦的決賽，最終由隊伍Y＆C奪冠，以作品「COOL涼爽計畫」奪下冠軍，台北市副市長張溫德親臨現場頒發10萬元獎金，鼓勵年輕朋友打破框架，創造城市的無限可能。

「2025公共政策創意提案競賽決賽暨頒獎典禮」16日於青年局6樓國際會議廳正式登場，歷經3個月的網路募集競賽命題及徵件，共徵得74組青年團隊報名參賽，經初審選出10組優秀隊伍晉級決賽，並於16日進行最終簡報與提案發表。

今年競賽獎勵的總獎金高達30萬元，冠軍為Y＆C團隊、亞軍為都市生活設計所團隊、季軍為AI反詐守護網及台北，不再酷熱團隊；特別獎項「青年倡議家獎」由廖雅琴、邱以慈、Tomas Joaquin T. San Pedro及林家任等4位參賽者獲得，「評審團特別獎」為明日共棲團隊、「青年陪審團獎」為Y＆C團隊。

張溫德致詞時表示，在科技與網路快速變動的的年代，公共政策形成與推動不再只是政府的事，而是全民的過程，青年局舉辦公共政策創意提案競賽的目的，就是希望能夠聆聽青年朋友的想法，讓其有更多機會參與城市治理。

張溫德提到，10組入圍團隊的提案都非常精彩，不僅看到年輕世代用創意與創新的視角提出政策具體解方，也讓我們看見城市的無限可能。

台北市青年局長周羿希表示，為鼓勵青年朋友參與公共事務，青年局連續2年辦理公共政策創意提案競賽，且為打造更多元的公共參與機制，今年從競賽命題開始，即透過網路徵選邀請青年朋友一同命題，此外，競賽方式也全面升級，入圍團隊需在決賽前抽取「衍生挑戰題」48小時限時挑戰，提出應變方案，讓競賽更貼近真實政策的討論情境與突發狀況。

周羿希強調，青年局推動公共參與的目的，即是期盼公共事務討論不是遠在天邊的空談，而是落實由上而下的公民參與精神，讓城市治理能回應青年真實的關注與需求。

