有條件線上申換護照資格放寬 7／1起「效期不足1年」也適用

護照。（圖／報系資料照）

外交部自2025年元旦實施「有條件式線上申換護照」，獲得民眾好評，因此為了讓更多人可以利用，今（9）日正式宣布自今年7月1日上午10時起擴大適用條件，從原本效期不足6個月改成1年。外交部提醒符合相關條件的民眾，都能透過自然人憑證，上外交部領事事務局官網線上辦理申換護照。

外交部發言人蕭光偉指出，「有條件式線上申換護照」措施實施至今，已有超過11萬人使用，獲得一票好評。為了讓民眾利用這項服務，領務局從今年7月1日上午10時起再擴大適用對象，只要現持護照過期或效期不足1年的民眾，等同與臨櫃申辦條件相同，都可以先透過領務局官網線上辦理。

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有條件式線上申換護照這項措施的適用對象條件，包括在台設有戶籍的成年人、現持護照已逾期或護照所餘效期不足1年且未遺失、新護照的資料頁所記載的個人資料均須與原護照資料一致，不可以要求變更，也不可以要求做任何護照內頁加簽、移簽或註銷例如僑居身分或外文別名。

根據領務局官網有條件式申換護照系統的資訊顯示，申請護照規費為每本新台幣1300元；為核對人別，限本人親自領照，並提醒「倘於發照時經受理機關發現使用合成及鏡像（即左右臉相反）的照片或修圖過大，原申辦案件依相關規定將不予退費，且申請人應重新繳費申辦」；且申換護照工作天數為10個工作天，居住在澎湖、金門、馬祖地區為14個工作天，並不受理速件申請。

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