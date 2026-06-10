有條件線上申換護照7/1起再放寬 效期不足1年者都可申請

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「有條件式線上申換護照」7/1起再放寬 護照效期不足1年民眾都可(翻攝自官網)

外交部自去年（114年）1月1日起正式實施「有條件式線上申換護照」措施，提供符合資格的民眾隨時都可以線上申換護照，至今已有超過11萬人透過這項措施申換護照，廣獲好評。為了讓更多民眾可以利用這項措施，外交部將自今年（115年）7月1日上午10時起再度擴大適用對象，只要現持護照過期或效期不足1年的人（即與臨櫃申辦條件相同），都可以利用此措施申換護照。

為了宣導這項政策，外交部特別拍攝影片深入說明，只要申請人符合為在臺灣設有戶籍的成年人、現持護照已逾效期或效期不足1年且未遺失、護照資料頁記載事項未變更，自今年7月1日上午10時起，就能夠使用自然人憑證，透過外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁，輕鬆申換護照。在完成繳費10個工作天後，申請人本人攜帶收據、國民身分證正本及效期不足1年的現持護照（已逾期的護照則無須攜帶），親自前往選定的領事事務局或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處領取護照。

詳細說明，可參考領事事務局全球資訊網「有條件式線上申換護照專區」。