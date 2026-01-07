有樣學樣？黃暐瀚：中共一直計劃斬首台灣，提高難度就對了

記者李鴻典／台北報導

美國總統川普下令擒獲委內瑞拉總統馬杜洛後，掀起是否為中國對台採取類似行動開先例的討論。資深媒體人黃暐瀚今（7）天表示，中共一直計劃斬首台灣；正如孫子兵法有云：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。盡全力提高中共攻台斬首的難度，就對了。

黃暐瀚貼出新聞截圖指出，中共對世人宣告要進攻台灣總統府，早就已經十多年。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

黃暐瀚今天撰文寫下「中共一直計劃斬首台灣」，他說，馬杜洛事件後，很多人擔心，這可能會引發中共有樣學樣，也對台灣進行「斬首行動」。「這說法讓我很驚訝，中共想要斬首台灣總統，是早就明擺著的事，從來不怕人知道，何須鼓勵？」

黃暐瀚指出，2015年朱日和基地軍演，一比一的「台灣總統府」模擬建築，首次出現在世人面前，十年後日本媒體透過衛星再看，朱日和已經不只一棟總統府，整個博愛特區都蓋出來了。

美國三角洲部隊模擬如何斬首馬杜洛，還是私下演練；中共對世人宣告要進攻台灣總統府，早就已經十多年。

黃暐瀚說，經濟學人雜誌一篇專文提到，這次馬杜洛事件，顯露出中國缺乏對抗美國的「實力」與「決心」，台灣身為「被威脅者」，我們不知道對岸會不會動手？什麼時候會動手？我們能做的，就是「加強軍備、提高戰備、做好準備」。

黃暐瀚強調，正如孫子兵法有云：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。盡全力提高中共攻台斬首的難度，就對了。

