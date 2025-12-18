【商家指南推廣專題】

在追求健康飲食的現代，「少一點添加、多一點真實」已成共識。身為備受喜愛的有機乳製品批發推薦商家，Yougi有紀莊園以專業與誠信，代理進口美國Organic Valley有機草飼鮮奶與一系列有機乳製品，並以此開發多樣天然點心。從日常飲品到烘焙料理，所有產品皆恪守「純淨、天然、無多餘添加」的理念，讓消費者在享受美味之際，同步擁抱純淨健康。

Yougi有紀莊園核心團隊在導入美國Organic Valley有機乳製品這十餘年間，始終堅信「健康是美味的絕對基礎」。團隊以此為核心，於近年積極跨出步伐，將累積的專業知識與對頂級有機草飼乳源的堅持，轉化為自有產品線，實踐從源頭到成品的完整理念。

「有機草飼優格」歷經反覆試驗，精準掌握發酵溫度、時長與益生菌的平衡，成就了保留濃郁乳香又兼具清爽口感的特色。這份令人安心的純粹美味，不僅是日常健康補給，也讓Yougi有紀莊園迅速成為市場上備受矚目的有機乳製品批發推薦品牌。

品牌堅持的根基，來自美國Organic Valley的頂級草飼乳源。其乳牛採100%草飼放牧，每年享有超過150天的自然生活，絕不使用抗生素或生長激素。因此，所產出的有機草飼鮮奶不僅純淨健康，更富含Omega-3與CLA脂肪酸，並擁有USDA Organic與Certified Grass-Fed Organic雙重認證背書。這份對品質的堅持，最終化為杯中濃郁的乳香與天然的甘甜。

Yougi有紀莊園的有機草飼優格，即是以此頂級草飼鮮奶製成。僅依靠鮮奶與天然益生菌進行發酵，絕無人工增稠劑、防腐劑或香料。透過精準掌控的發酵工藝，賦予有機草飼優格厚實綿密的奢華口感。經檢驗，每克優格富含高達9億活菌，並含13種優質益生菌菌株，能有效促進腸道健康與維持消化機能。其純粹的品質與健康效益，使其成為許多企業與店家尋求有機乳製品批發時的首選。

繼優格之後，Yougi有紀莊園持續以代理進口的有機草飼乳製品為核心，拓展美味版圖。品牌進一步採用美國進口有機奶油乳酪與有機草飼半對半鮮奶油，搭配本地有機雞蛋，經高溫烘烤製成「有機流心巴斯克蛋糕」。其外層焦香、內裡綿密濕潤，口感柔滑輕盈，完美詮釋了有機乳品純粹而濃郁的風味，即使採用無澱粉、無麩質的生酮友善配方，也同樣令人滿足。

除了自製點心，Yougi有紀莊園亦引進全系列Organic Valley產品，如有機奶油、鮮奶油、起司、酥油(Ghee)、茅屋起司及乳清蛋白粉，為客戶提供豐富的批發選擇。這份合作，更深植於雙方對永續農業與生態保護的共同理念。

Yougi有紀莊園深信，優質有機乳製品的價值在於其卓越的營養本質與真實風味。品牌致力於將這份純淨融入日常，讓健康生活自然而然。若您正在尋找品質穩定、值得信賴的有機乳製品批發推薦品牌，Yougi有紀莊園誠摯為您服務。

品牌：Yougi有紀莊園

公司名稱：紘定食品有限公司

電話：0908-810-117

地址：高雄市苓雅區

聯繫時間：09:00~19:00

