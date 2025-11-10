有機奶粉出包！美13嬰肉毒桿菌中毒送醫 專家：極為罕見

嬰兒示意照。Pexels



美國嬰兒奶粉品牌ByHeart標榜旗下產品採用有機、草飼全脂牛奶製成，近日傳出有至少13名嬰兒飲用後確診肉毒桿菌中毒，引發譁然。經衛生部門檢測，該奶粉含有會產生肉毒桿菌毒素的細菌，呼籲消費者應立即停止使用。

美國疾管中心（CDC）指出，此次事件始於今年8月中旬，全美10個州至少13名出生不滿半年的嬰兒在飲用ByHeart嬰兒奶粉後出現不適症狀而送醫。目前雖未傳出死亡案例，但CDC警告，嬰兒肉毒桿菌中毒可導致呼吸困難、肌肉癱瘓，甚至需要住院數週治療。

美國CDC、食品暨藥物管理局（FDA）等聯邦衛生部門正檢驗剩餘奶粉樣本，追查汙染源頭。加州公共衛生局週六（11/8）晚間發聲明指出，初步檢測顯示ByHeart嬰兒奶粉含有會產生肉毒桿菌毒素的細菌，呼籲持有產品的消費者應立即停止使用。

總部位於紐約的ByHeart上週末已主動召回兩批相關產品，但公司週日（11/9）聲明強調，需進一步檢測才能確定是否產品內是否含有致病性肉毒桿菌。無獨有偶，FDA亦正在調查83起嬰兒肉毒桿菌中毒病例，其中包含與ByHeart嬰兒奶粉相關者。

美國德州大學營養專家艾布拉姆斯（Steven Abrams）表示，目前沒聽過任何與配方奶粉相關的嬰兒肉毒桿菌集體中毒事件爆發，「這種情況極為罕見。」

ByHeart公司成立於2016年，標榜旗下奶粉為「最接近母乳的專利蛋白配方，採用有機、草飼全脂牛奶製成」，據CDC估計，該公司產品約佔全美配方奶粉銷量的1％，因此不會導致嬰兒奶粉短缺的現象。

美國上一次爆發嬰兒奶粉問題是在2022年，主要嬰兒奶粉製造商亞培（Abbott）旗下產品受不同病原體汙染，導致嬰兒在飲用後死亡或重症，迫使該公司在密西根州的工廠停產，一度引發全美大規模的奶粉短缺。

