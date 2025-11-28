有機密消息卓榮泰選台北市長？謝龍介：賴清德最後一定徵召你

面對謝龍介逼問參選台北市長可能性，行政院長卓榮泰一再否認。 圖：擷取自國會頻道

[Newtalk新聞] 面對明年台北市長選情，民進黨內部，立委王世堅、沈伯洋、吳思瑤、行政院副院長鄭麗君等人紛紛被點名，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農更積極爭取黨內提名。國民黨立委謝龍介今（28日）於立法院會質詢行政院長卓榮泰期間，再度問卓會不會參選台北市長，盡管卓一再否認，謝仍說：「我心目中覺得，清德兄最後一定會徵召你來參選。」

謝龍介質詢稱，他這邊有一個很機密的消息，他在這邊要慎重請教卓榮泰，明年卓榮泰會不會參選台北市長？卓榮泰回應，他再跟謝龍介說一次，明年，他會去投票選台北市的市長。謝龍介不放棄追問，卓榮泰會不會成為候選人？卓榮泰重申，他會做投票的人。

謝龍介說，他要選台南市長，他也會去投票阿。卓榮泰答腔說：「你會投給你自己」、「我不會投給我自己。」謝龍介卻諷刺說：「你風度這麼好，做候選人還不投給自己。」

卓榮泰則強調，每一個政黨在提名的人，有其全盤的考量。謝龍介又說，所有選台北市長的人，歷任市長從陳水扁、馬英九、柯文哲到蔣萬安，每一個人選前都說了幾十遍「不是」，所以卓榮泰絕對不會成為台北市長的候選人？卓榮泰堅決回應：「不會」。

謝龍介又問，如果被總統賴清德徵召參選？並堅持卓榮泰參選才能撐住民進黨在北北基桃的基本盤？卓榮泰回應，他會跟對方說，不好，而且總統是一個很能聽人建議跟商量才決定的人。

面對謝龍介堅持稱：「你很瞭解他，我也很瞭解他，我心目中覺得，清德兄最後一定會徵召你來參選。」卓榮泰停頓了一下，謝龍介笑稱：「被我猜到了吼？」卓榮泰也笑稱︰「還好你不是總統。」兩人相視而笑後，謝龍介表示，他祝福卓榮泰，但這中間，卓榮泰會很辛苦。

