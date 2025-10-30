有機會天天看到鯨鯊機！JTA明年2月開航「沖繩－桃園」 12/3正式開賣

記者李育道／台北報導

日本越洋航空（Japan Transocean Air，簡稱JTA）宣布，將於2026年2月3日正式開航沖繩那霸—台北桃園的每日定期航班。（圖／日本越洋航空官網）

日本越洋航空（Japan Transocean Air，簡稱JTA）宣布，將於2026年2月3日正式開航沖繩那霸—台北桃園的每日定期航班，這是該公司成立以來首條國際定期航線。機票預計自2025年12月3日上午10時起開賣。

根據交通部觀光署最新統計，今年1到7月台灣旅客赴日本旅遊高達386萬7799人次，顯示台灣海外旅遊目的地仍以日本為大宗，因此多家航空公司相繼增闢台灣與日本航線。

日本越洋航空沖繩－桃園明年二月啟航。（圖／日本越洋航空提供）

為搶商機，日本越洋航空（Japan Transocean Air，簡稱JTA）宣布，將於2026年2月3日正式開航沖繩那霸—台北桃園的每日定期航班，這是該公司成立以來首條國際定期航線。機票預計自2025年12月3日上午10時起開賣。據了解，JTA總部位於沖繩那霸市，長年以「沖繩之翼」為使命，負責串聯沖繩與日本各地的交通網絡。目前以那霸機場為樞紐，擁有14架飛機，經營包括宮古島、石垣島等離島在內共16條國內航線。此次跨出國際市場，被視為集團布局區域航點的策略延伸，不僅有助強化沖繩與台灣的觀光互動，也讓旅客能更順暢銜接日本航空集團的國內與國際航網。

日本越洋航空沖繩－桃園飛航時間。（圖／日本越洋航空提供）

新航線將採每日直飛服務，初步規劃早上8點自沖繩起飛，回程航班則於上午10點從桃園出發。主力機型為波音737-800，機艙配置包括尊榮經濟艙與經濟艙兩種艙等，行李容許量每人23公斤、2件以內。

值得一提的是，JTA旗下多架客機塗有象徵沖繩的「鯨鯊」彩繪圖案，以粉紅與藍色呈現濃厚的海洋島嶼，櫻花氛圍，向來深受旅客喜愛。外界關心未來是否能在桃園機場「天天見到鯨鯊彩繪機」，JTA回應，目前共有２架鯨鯊彩繪機，因數量有限，仍在研議航班配置中；至於是否由鯨鯊彩繪機執飛首航班次，航空公司也表示正積極爭取，希望讓旅客從首航當天就能感受沖繩魅力。

日本越洋航空表示服務內容詳細資訊及今後的活動訊息等，將隨時於下列網站公告。（圖／日本越洋航空提供）

