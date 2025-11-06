有機會攻破綠營防線？黃暐瀚曝國民黨「勝選方程式」 曾靠這招2度執政

​國民黨主席鄭麗文走馬上任後，誓言改寫政治版圖，積極備戰2026大選的同時，劍指2028實現政黨輪替。資深媒體人黃暐瀚透過臉書發文，分析國民黨過去兩度打贏總統大選的「勝利方程式」；黃暐瀚指出，過去的國民黨靠著「反共、不統」的主張兩度執政，2028是否會沿用這一招，值得各界觀察。

黃暐瀚透過臉書發文指出，國民黨的兩岸議題，在鄭麗文接任黨主席後受到高度關注，而從鄭麗文選舉前後的談話可以發現，她在兩岸路線上靈活度極大、有明顯的差別。

對此黃暐瀚進一步表示，考量到兩岸議題並非2026大選的主軸，藍營兩岸路線很可能還有修正的空間，因此先不談鄭麗文的論述，而是聊聊1996年民選總統以來，國民黨兩度打贏總統大選的「勝選方程式」。

國民黨主席鄭麗文的兩岸主張受到高度關注。（資料照，柯承惠攝）

黃暐瀚指出，已故前總統李登輝在1996年主張「反共（反侵略）」對抗中共政權的文攻武嚇，最終拿下581萬張選票、以54%的支持度當選總統；前總統馬英九則在2008年拋出「不統（反對反分裂國家法）」的概念，重申捍衛中華民國主權、推動兩岸和平的決心，並得到至今無人能超越的58%支持度、765萬張選票。

「未來2028，國民黨還用不用過去的『勝選方程式』？」黃暐瀚表示，主觀的認定見仁見智，而客觀的事實則無爭論必要，過去李登輝反共、馬英九不統，繼而率國民黨贏得總統大選，到了2028年國民黨是否會沿用這一招，值得持續觀察。

