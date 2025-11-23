有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區

生活中心／黃依婷報導

今（23）日由於北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，中層等高線圖也可以看到台灣西側有相對高壓脊，南邊太平洋高壓也稍微往台灣附近北擴，因此整個天氣較為穩定，包括已經陰霾好幾天的大台北這邊都已經放晴，只剩下北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些偏東風帶來的地形雲層存在。

天氣分析師吳聖宇指出，天氣改變要等到目前在長江中游一帶的短波槽線東移，明日白天逐漸靠近華東沿岸，明天晚間經過台灣以北繼續往東移動，槽前到槽底相對比較不穩定的區域也會在明天逐漸經過台灣附近及以北的區域，同時槽後方的大陸冷高壓也逐漸南下。

吳聖宇表示，台灣附近底層的東北季風自明日下午起逐漸增強，屬於比較有機會帶來低溫的走向，但是預報資料也顯示高壓南下過程中減弱的很快，冷空氣似乎會很快就變性，冷高壓中心氣壓下降得很明顯，因此雖然預期會帶來降溫，但是低溫的預報似乎跟上一波是差不多的情況，而且持續的時間也會比較短暫。

吳聖宇提到，週二白天東北季風最明顯，北部、東北部及花蓮一帶白天高溫會降到20到22度，明晚到週三清晨溫度將會降到低點，中北部、東北部都市地區低溫預報將會降到14到16度，空曠地區可能又會降到12到14度，由於空氣會轉乾，如果有輻射冷卻的地方低溫可能會再低一些。

吳聖宇提醒，菲律賓東南方的熱帶擾動，預期明後天就會逐漸通過菲律賓進入南海，並且有發展的趨勢，未來不排除發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，如果形成颱風就會是今年第27號颱風天琴，對台灣沒有直接影響；外圍的水氣則是預估週四到週五會來到台灣東南方海面，這時可能遇上下一波南下的東北季風，應該會在台灣以東形成較明顯的鋒面及雲雨帶系統，但是因為已經是在台灣以東海域，離台灣較遠而且繼續往東遠離，因此對台灣的天氣影響有限。

