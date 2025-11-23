有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區
生活中心／黃依婷報導
今（23）日由於北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，中層等高線圖也可以看到台灣西側有相對高壓脊，南邊太平洋高壓也稍微往台灣附近北擴，因此整個天氣較為穩定，包括已經陰霾好幾天的大台北這邊都已經放晴，只剩下北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些偏東風帶來的地形雲層存在。
天氣分析師吳聖宇指出，天氣改變要等到目前在長江中游一帶的短波槽線東移，明日白天逐漸靠近華東沿岸，明天晚間經過台灣以北繼續往東移動，槽前到槽底相對比較不穩定的區域也會在明天逐漸經過台灣附近及以北的區域，同時槽後方的大陸冷高壓也逐漸南下。
吳聖宇表示，台灣附近底層的東北季風自明日下午起逐漸增強，屬於比較有機會帶來低溫的走向，但是預報資料也顯示高壓南下過程中減弱的很快，冷空氣似乎會很快就變性，冷高壓中心氣壓下降得很明顯，因此雖然預期會帶來降溫，但是低溫的預報似乎跟上一波是差不多的情況，而且持續的時間也會比較短暫。
吳聖宇提到，週二白天東北季風最明顯，北部、東北部及花蓮一帶白天高溫會降到20到22度，明晚到週三清晨溫度將會降到低點，中北部、東北部都市地區低溫預報將會降到14到16度，空曠地區可能又會降到12到14度，由於空氣會轉乾，如果有輻射冷卻的地方低溫可能會再低一些。
吳聖宇提醒，菲律賓東南方的熱帶擾動，預期明後天就會逐漸通過菲律賓進入南海，並且有發展的趨勢，未來不排除發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，如果形成颱風就會是今年第27號颱風天琴，對台灣沒有直接影響；外圍的水氣則是預估週四到週五會來到台灣東南方海面，這時可能遇上下一波南下的東北季風，應該會在台灣以東形成較明顯的鋒面及雲雨帶系統，但是因為已經是在台灣以東海域，離台灣較遠而且繼續往東遠離，因此對台灣的天氣影響有限。
更多三立新聞網報導
下週2波東北季風接力！這天最冷「低溫僅12度」降雨熱區曝光
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
沈伯洋赴荷蘭！律師笑喊「國際三大咖打臉中國」：根本無效
中國禁水產輸入「為何日本漁民沒人罵政府」？她對比國旅揭殘酷真相
其他人也在看
白天微熱早晚涼 氣象專家：明晚東北季風南下 北台灣降溫有雨
據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮攝氏13.1度，花蓮縣光復鄉14.3度。氣象專家吳德榮表示，今天部分地區有輻射冷卻，明晚起東北季風南下，迎風面北部及東北部轉局部短暫雨，北台灣降溫。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
下週2波東北季風接力！這天最冷「低溫僅12度」降雨熱區曝光
今（23）日維持高壓迴流偏東風環境，迎風面東半部局部有零星雨，其餘地區天氣穩定為晴到多雲時晴；不過各地晨間夜晚氣溫仍低，中部以北及宜蘭有冷意，其餘地區感受稍涼。明日週一北方系統逐漸南下，短波槽也通過台灣北部，地面轉東北風環境，水氣稍增多。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
天氣》周二起「斷崖式降溫」 低溫探14度 連凍4天
今天東北季風減弱，各地除清晨偏涼外，白天高溫可達27至30度，水氣也明顯減少，不過明（24日）傍晚東北季風將再度增強，北部轉涼有雨，至周五（28日）為止東北季風持續籠罩，各地低溫只剩下14度；氣象專家林得恩提醒，下一波冷空氣的威力有感，周二（25日）起將會「斷崖式降溫」，低溫僅剩14度，南部也會跌破20度。中時新聞網 ・ 6 小時前
雨區擴大＋「斷崖式降溫」要來了！ 一週天氣變化一次看
雨區擴大＋「斷崖式降溫」要來了！ 一週天氣變化一次看EBC東森新聞 ・ 5 小時前
把握好天氣！東北季風「這晚」起增強轉涼 再度回溫時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員張承傳今（23）日上午說明，目前在菲律賓東方面的低氣壓，雖未來有發展颱風的趨勢，但移動方向偏西會進入南海，對台灣影響機率較小；雖然今天東北季風減弱，氣溫有回升，而西半部及東南部高溫可達27到29度，但未來天氣主要還是受到東北季風影響，預計明（24）晚起就會增強，並影響至下週五（28日）的天氣型態，屆時溫度會再轉涼，必須等到下週六（29日）溫度才會再度回升。民視 ・ 3 小時前
一夜轉冷！氣溫將「跳水式下滑」 變天時間揭曉
（記者張芸瑄／綜合報導）氣象專家林得恩提醒，本週將出現明顯的「斷崖式降溫」，尤其從周二晚間開始，新一波東北季風 […]引新聞 ・ 3 小時前
把握天氣最穩的一天！ 專家預警這天「斷崖式降溫」：低溫下探15度
東北季風今（23日）逐漸減弱，各地氣溫回升，早晚仍感涼爽。氣象專家林得恩指出，今為天氣最穩定的一天，帶下週二起將變天，出現斷崖式降溫，低溫恐下探15度。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
今回暖上看30度！下波「斷崖式降溫」先濕後乾 低溫下探12度
中央氣象署指出，今天（11月23日）東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、台東可來到28到30度。不過氣象專家薛皓天提醒，好天氣持續不久，後天週二（11月25日）會有新一波東北季風南下，北部及東北部地區低溫預測將下探至12至15度。鏡報 ・ 4 小時前
鄭文燦否認回鍋桃園！藍議員驚「發言藏玄機」曝背後考量：在等這人表態
藍綠白積極備戰2026大選，除了台北市長蔣萬安坐鎮的首都攻防戰之外，民進黨也有意挑戰尋求連任的桃園市長張善政，而除了民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉之外，媒體人吳子嘉在《董事長開講》節目中透露，自己透過個人管道得到可靠消息，得知前桃園市長鄭文燦已私下會面民進黨某高層，並表達參選桃園市長的意願；雖然鄭文燦本人澄清「無選舉規劃」，國民黨桃園市議員凌濤仍認......風傳媒 ・ 1 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 5 小時前
好天氣沒了！東北季風增強「日夜溫差大」 週三最冷降溫至14度
【緯來新聞網】全台23日天氣晴朗溫暖，氣象署提醒，週一晚間起東北季風將再次增強，影響至少持續到週五，緯來新聞網 ・ 1 小時前
杭菊靈堂照？拍照姿勢錯了「照片超詭異」 專家曝關鍵避免
苗栗銅鑼杭菊正值最佳賞花時節，吸引大批遊客前來欣賞金黃花海！攝影專家張麥斯提醒，拍攝時須注意取景和姿勢，才能拍出美麗照片，避免產生「靈堂照」的錯覺。除了苗栗銅鑼，台中新社花海也有大片波斯菊及百日草盛開，同樣值得一遊。氣象署預報，溫暖舒適的天氣將持續到24日，25日將有一波東北季風南下，北台灣溫度可能驟降近10度，民眾要注意保暖。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
串聯北臺灣重大交通建設 中央、地方共同發展
行政院長卓榮泰22日出席「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段」動土祈福典禮時表示，此項工程具有雙重意義，第一，採高架立體化方式改善新北市-苗栗縣路段平交路口，未來行經車輛不需在路口等待紅綠燈，提升行車效率及用路安全；第二，串聯北臺灣重大交通建設，如臺北港、淡江大橋、桃園國際機場，建構北部地區非常完整的交通廊道。中時財經即時 ・ 15 小時前
川普撤銷對巴西40%關稅 專家解讀為救支持率
美國總統曾經基於政治因素，對巴西開徵50%的超高關稅，但是這項政策在週四（20日）急轉彎，為了避免物價高漲引發民怨，川普宣布撤銷巴西牛肉、咖啡、水果等多項食物額外加徵的40%關稅。專家解讀，這是川普搶救低迷支持率不得不然的做法。公視新聞網 ・ 1 天前
下週多波東北季風襲台！專家：日夜溫差恐10度以上
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司分析師薛皓天今（23）日在臉書推測，下週將受多波東北季風影響，天氣變化劇烈，尤其西半部日夜溫差恐達10至13度。週一北部午後轉為多雲短暫雨；週二、三北東天氣依舊濕涼，苗栗、花蓮以北降溫明顯，局部有短暫雨。週二深夜西半部空曠地區低溫可能下探12至15度。週四另一波東北季風增強，加上南海颱風外圍水氣，北部、東部及東南部將轉為多雲到陰有短暫陣雨；週五水氣仍偏多。民視 ・ 2 小時前
天公爐前引燃爆裂物 基隆8旬翁腹部重傷送醫搶救
基隆市調和街一間宮廟，今（23）早有老翁在拜拜後，疑似自行點燃身上的爆裂物引爆，老翁腹部受傷嚴重，臟器外露，廟方人員趕緊報警。目前已送醫搶救中，確切案發原因由警方調查中。公視新聞網 ・ 2 小時前
台股週摔962點跌到爛掉 最抗跌竟然是它僅跌0.2%！
根據台灣證券交易所統計，114年11月21日發行量加權股價指數收盤為26,434.94點，較上週(114年11月14日)的27,397.50點下跌962.56點，跌幅約為3.51%。產業別指數全面下跌，以汽車類指數下跌0.26%為最小，以電器電纜類指數下跌9.33%為最大，未含金融類指數下跌903.85點，跌幅約為3.73%，未含電子類指數下跌445.98點，跌幅約為2.36%，未含金融電子類指數下跌398.19點，跌幅約為2.93%。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
沈伯洋赴荷蘭！律師笑喊「國際三大咖打臉中國」：根本無效
中國公安機關日前以「涉嫌分裂國家」為由，立案調查民進黨立委沈伯洋，揚言將展開全球抓捕，不過沈伯洋繼日前赴德國出席聽證會後，又再度前往荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，還特地在國際刑事法院（ICC）前留下合照。對此，律師黃帝穎也狠酸「打臉中國通緝無效，更打臉鄭麗文瞎扯普丁是民主領袖」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
急輸血搶命！國家隊砸76億守護台積電、鴻海 貨櫃三雄這檔「10月營收雙減」受寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（20）日終場漲846.24點，收在27,426.36點，漲幅3.18%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股買超方面...FTNN新聞網 ・ 1 天前
感恩節出遊 恐遭遇豪雨、強風、大雪
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。一場影響範圍廣泛的暴風雪可能帶來豪雨、強風、大雪和雷暴雨。美...世界日報World Journal ・ 34 分鐘前