有機會生成天琴颱風！東北季風明午後增強 週三低溫下探12度

菲律賓東南方的熱帶擾動，預期明後天將通過菲律賓進入南海，未來不排除發展為今年第27號颱風天琴（koto），對台灣沒有直接影響。

天氣分析師吳聖宇指出，今（23）日北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，天氣較為穩定，陰霾多日的大台北地區已放晴，僅北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有偏東風帶來的地形雲層。

目前在長江中游一帶的短波槽線將東移，明（24）日下午起東北季風逐漸增強，槽後方的大陸冷高壓也逐漸南下。預報顯示冷高壓中心將從蒙古直接往河套、華中到長江中游一帶移動，屬於比較有機會帶來低溫的走向，但高壓南下過程中減弱得很快，持續時間較短暫。

吳聖宇提到，這波冷高壓帶來的是大陸上比較乾燥的空氣，明日下午到晚間，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭到花蓮一帶預報有局部降雨機會，其他地方天氣依然穩定。週二（25日）東北季風較強，除了迎風面地區仍可能有少量飄雨外，其他大部分地方陽光普照的機會高。

溫度方面，明日白天北部、東半部高溫仍有25至27度，中南部高溫可到27至30度。明晚起東北季風南下，由北往南陸續降溫，週二清晨中北部、東北部都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫可能降到15至17度。週二白天東北季風最明顯，北部、東北部及花蓮一帶高溫降到20至22度。

週三（26日）清晨溫度將降到低點，中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區可能降到12至14度。週三白天隨著地面高壓東移，東北季風減弱，各地高溫開始回升。

