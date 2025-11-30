有機會超車0050？這類ETF崛起「投資人瘋買」 阮慕驊曝2因子是勝敗關鍵

近年台股ETF市場快速膨脹，而去（2024）年最受矚目的莫過於主動式台股ETF，財經專家阮慕驊分析，主動式ETF可以保留比被動式ETF更多的現金部位，被認為有較大的股市多空行情的因應空間，吸引大量投資人出手。至於有沒有機會、如何打敗被動式ETF？阮慕驊指出，「主動式ETF的選股」、「投資組合是否掌握了市場主流族群」將會是勝敗關鍵。

阮慕驊透過臉書發文分析，主動式台股ETF今（2025）年橫空出世以來人氣持續飆升，除了目前市場上5檔主動式台股ETF「受益人連續6周創新高」之外，規模更是達到785.9億元；阮慕驊預測，年底即將展開募集的4檔新主動式台股ETF，將推升規模續增。

「當然就是衝著它可以打敗大盤，甚至可以打敗被動式ETF」，阮慕驊解釋，主動式ETF有較大的股市多空行情的因應空間，因為它每天都可以買進和賣出股票、靈活操作，也可以保留比被動式ETF更多的現金部位；目的就是要跟被動式ETF區隔。

對此阮慕驊大膽分析，「主動式ETF的選股」、「投資組合是否掌握了市場主流族群」就會是勝敗的關鍵。

阮慕驊進一步補充，畢竟會漲的標的就是那些，所以主動式ETF為了績效不輸其他家，就會共同都去綁定特定的標的，簡而言之，主動式ETF未來會有群聚性以及驅同性。阮慕驊也舉例，金像電（2368）在這波台股大跌2000多點，又反彈千點行情中，股價不僅沒有跌、反而衝上歷史新高，主動式ETF就是持續加碼，「這就說明了金像電這一波股價創新高的部分籌碼因子」。

