有機枸杞也中標！消費者必知的重金屬健康風險

近年養生風潮興起，枸杞成為國人最常食用的中藥材與日常保健食材之一。許多人習慣將其泡茶、煲湯，甚至直接當零食。然而，近期抽驗卻發現市售三十件枸杞產品，全數檢出重金屬殘留，其中不乏標榜「有機」的產品，讓消費者驚覺：「我以為買有機就安全，原來還不一定！」





這不僅揭示了 中藥材在進口與市售管控上的漏洞，更凸顯出台灣在「有機認證」與「藥材稽查」間的制度性問題。

為何枸杞特別容易累積重金屬？

枸杞屬於茄科植物，具有重金屬富集能力強的特性。在栽種過程中，如果土壤受工業排放、重金屬肥料、灌溉水源污染，或後續加工乾製過程不當，都可能導致鉛、鎘、砷、汞等有害金屬累積。長期食用，恐增加腎臟、肝臟負擔，甚至提高慢性疾病風險。

台灣的監管問題：中藥材與有機雙重隱憂

進口把關不足

多數枸杞來自中國寧夏、青海、新疆等地。雖然我國有進口檢驗機制，但抽驗頻率與涵蓋率有限，且進口端檢驗項目與國際標準仍有落差，導致部分批次帶著風險流入市面。 中藥材缺乏明確的安全規範

現行藥典雖規範部分重金屬含量上限，但檢驗標準、方法與執行力不足。部分中藥材僅列屬食品管理，無法以藥品等級嚴格把關。 有機標章不等於零污染

「有機」代表栽培過程不使用化學農藥與化肥，但並不代表栽種土地或水源無重金屬。因此，即便取得有機認證，若種植環境污染，就仍可能出現重金屬殘留。 缺乏跨部會整合

衛福部、農業部、食藥署各自管理部分，但缺乏橫向合作與完整追溯制度，導致消費者難以獲得透明資訊。

政策建議：建立全方位藥材安全管理

加強邊境檢驗：提高進口中藥材與乾貨抽驗比例，並參照歐盟、美國藥典的檢驗標準。

制定藥材專屬法規：建立「中藥材安全專章」，明訂重金屬、農藥、硫磺薰蒸等殘留上限。

有機認證改革：納入「重金屬污染檢測」作為必備條件，而非僅管制農藥。

資訊透明化：公開各批次檢驗結果，建立「藥材安全溯源平台」，讓民眾可以查詢來源與檢測數據

消費者如何自保？

選擇來源清楚的品牌：購買時留意是否有第三方檢驗報告，不要僅依賴「有機」標章。 避免過量依賴單一食材：養生應均衡飲食，過量食用某一種藥材反而可能累積風險。 警覺體質差異：腎臟病、肝臟疾病或孕婦族群，對重金屬敏感度更高，應特別謹慎。 持續關注官方公告：隨時留意食藥署的藥材與食品抽驗結果，調整購買習慣。





枸杞原本是象徵「養生」的天然食材，如今卻因監管不足，成為潛藏健康風險的警訊。台灣若要真正守護全民健康，必須正視中藥材進口檢驗與有機認證制度的漏洞，讓「養生」不再成為「養病」。消費者在等待政策改善的同時，唯有提高食安意識，慎選來源、適量食用，才能真正保護自己與家人的健康。



