「有機生活日」熱鬧登場 展現有機農業多元樣貌與魅力

「有機生活日」今8日開幕式大合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】11月11日為「全國有機日」，象徵兩個「土」字相疊，寓意守護土地、滋養萬物，農業部農糧署今（8）日輔導國立中興大學舉辦「2025有機生活日」活動，以「水果小鎮出任務・拾起有機回憶」為主題，規劃近90個攤位，結合全國各地有機農業促進區營運主體、有機農產品經營者、綠色餐飲指南餐廳及中興大學農夫市集，展售多樣有機農產品；另外，棉花田、里仁等知名有機連鎖通路也響應活動，配合推出系列限時優惠，讓民眾體驗有機農業的多元樣貌與魅力。

智慧韌性 永續安心綠生活

農糧署副署長陳啟榮表示，面對氣候變遷及全球暖化等問題，農業部提出「智慧韌性 永續安心」農業政策行動策略，將推廣有機及友善環境耕作列為重要推動政策，在農糧署積極輔導下，目前國內有機驗證農戶達6,246戶，有機及友善環境耕作面積達28,400公頃，輔導成立11處有機農業促進區，可謂成果顯著。有機生活日活動由農糧署、國立中興大學及各界相關單位等共同參與揭幕儀式，展現政府、業界、農民共同支持有機農業的決心

體驗有機美味與創意

農糧署表示，活動現場的有機市集，匯集各地有機蔬果與百項加工品，並由清海國中團隊示範「有機料理秀」，以有機蔬果入菜，展現健康美味的日常食譜。活動亦安排幼兒台YOYO 家族互動帶動跳、有機知識問答與食農體驗，讓親子同樂學習，現場氣氛熱絡。透過展售與教育推廣，鼓勵民眾支持在地有機農產品，感受土地與有機的連結。

有機通路共同響應聯合行銷及抽獎活動開跑

農糧署進一步指出，知名的有機商店連鎖通路，如棉花田、里仁及全國共17處有機農民市集，在11月份提供系列有機商品優惠響應有機日活動，倘民眾因為時間或距離因素無法參加，也可以到相關通路支持有機農產品，詳細內容請見農糧署鮮享農YA或有機農業推動中心粉絲專頁。

有機融入生活 永續理念向下扎根

有機農業不使用化學農藥及化學肥料，為永續環境及友善生態的耕作方式，有機生活日以教育、市集與體驗活動推廣有機理念，吸引上千名民眾參與。在全球暖化及資源有限的情勢下，期盼藉此喚起全民對土地的關懷與行動，共同支持有機農業，並展現臺灣推動農業永續的堅定腳步。