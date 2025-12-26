有機發光元件從顯示到醫療應用 張志豪榮獲中國電機工程學會傑出電機工程教授獎





元智大學再傳學術捷報。電機工程學系特聘教授張志豪，長期深耕有機發光元件（OLED）之設計、物理機制解析與新穎材料開發，研究成果成功拓展至顯示、照明及醫療光源等關鍵應用領域，榮獲中國電機工程學會114年「傑出電機工程教授獎」。同時，資訊工程學系徐逸懷教授亦榮獲「優秀青年電機工程師獎」，兩人為本屆唯二獲獎的私立大學教授，充分展現元智大學在電機、光電與資訊工程領域的卓越研究能量與學術影響力。

中國電機工程學會「傑出電機工程教授獎」為國內電機工程與資訊科技領域具高度指標性的學術榮譽，評選標準涵蓋研究成果、教學表現、學術服務，以及學術影響力、國際能見度與對產業與社會的貢獻，備受學界推崇。

元智大學電機系張志豪特聘教授獲中國電機工程學會傑出電機工程教授獎

張志豪教授研究專長涵蓋有機發光元件設計、可撓式發光元件與新穎光電材料開發，長期致力於突破 OLED 在效率、穩定性及應用層面的技術瓶頸，其研究成果屢創國際紀錄，受到國際學界高度關注。截至目前，張志豪教授已發表超過130篇 SCI 國際期刊論文，總引用次數逾5,900次，h-index 達41，相關研究成果刊登於 Advanced Materials、Advanced Functional Materials、Angewandte Chemie International Edition、Chemical Engineering Journal、ACS Applied Materials Interfaces等頂尖期刊，並多次獲選為期刊封面或專題報導。

除學術成就亮眼外，張志豪教授亦屢獲重要獎項肯定，包括有庠講座教授獎、有庠傑出教授獎、遠東精神獎、國際傑出發明家獎學術國光獎章，並獲選為國際先進材料學會會士，顯示其研究成果在國際學術界具高度影響力。

在研究應用與合作方面，張志豪教授積極推動跨國與跨領域研究，與法國、立陶宛、拉脫維亞、烏克蘭、印度、德國、西班牙及香港等多國研究團隊建立長期合作關係，並主持多項國科會、國際合作及產學計畫，促進基礎研究成果向實際應用與產業價值轉化。醫療應用方面，他更攜手亞東醫院醫師團隊，發展寬頻譜與深紅光 OLED 光療技術，應用於提升組織氧分壓、促進血管生成與傷口修復，目前相關光療裝置已進入人體試驗階段，展現高度臨床應用潛力。

在教學與人才培育上，張志豪教授長期指導學生投入學術研究與國內外競賽，學生屢獲中國工程師學會及光電相關國際研討會最佳論文與學生論文獎，並連續多年通過國科會大專生研究計畫補助，所培育之學生多進入國內外頂尖研究所及知名科技企業，對我國光電與半導體產業人才培育貢獻良多。

談及未來發展，張志豪表示，將持續深耕高效率與可撓式有機發光元件研究，並加強醫療光源與產學合作布局，期盼透過跨領域整合與國際合作，進一步提升臺灣在先進光電與醫療科技領域的研究能量與國際競爭力。



