有機肥放太多反成冤大頭！稻田底肥過量恐誘發稻熱病減產3成
〔記者黃明堂／台東報導〕農業部台東區農業改良場近日公布一項最新研究指出，有機水稻田若底肥施用過量，不僅會徒增生產成本，更可能誘發嚴重的稻熱病，導致水稻產量大幅縮減。研究數據顯示，部分不耐病品種在過度施肥後，減產程度甚至高達32％，顯示精準肥培才是收益關鍵。
為了探討肥料與病害的關聯，試驗小組於台東縣關山鎮有機稻區進行觀測，針對台東30號、高雄147號及高雄139號3個品種，比較施用底肥與否的影響。試驗結果發現，在土壤有機質充足的情況下，額外施用每公頃2400公斤底肥的田區，稻熱病發生情況極為嚴重。其中受歡迎的高雄139號，其罹病率竟是未施肥區的5.8倍，而高雄147號的發病率也攀升至3.1倍。
病害的爆發直接衝擊農民口袋，研究顯示施用底肥後，高雄147號與139號的產量分別僅剩下無底肥區的68％與80％。這意味著農民花了冤枉錢買肥料，最後卻換來不到7成的收成。即便是在抗病表現較佳的台東30號上，雖然施肥後產量微增10％，但經過細算，增加的收成獲利仍不足以抵銷投入的肥料成本與人工。
台東場對此建議，有機稻作的管理應跳脫追產量的傳統思維，轉而追求成本與產量的最佳平衡。建議農友應在每年二期作收穫後定期採樣進行土壤肥力檢測，若田間土壤有機質含量已接近3％，一期作時應考慮不施底肥，或將施用量降至每公頃600公斤以下。透過適地適種與靈活的減肥措施，農友不僅能有效降低稻熱病風險，更能節省支出，達成保護環境與提高淨收益的雙贏局面。
