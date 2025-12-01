【商家指南推廣專題】

圖片由蚯蚓哥哥提供

隨著政府推動「循環農業」相關政策，愈來愈多農民開始尋找友善環境、能改善地力的有機肥料，在有機肥料推薦名單中，來自台中太平區的蚯蚓糞肥批發供應商「蚯蚓哥哥」以自然生物分解為核心，透過蚯蚓糞便提升土壤活性，幫助植物、作物與花卉自然健康成長，成為有機農民、小農創業者、園藝愛好者、環保團體、學校單位首選的蚯蚓糞肥批發供應商。

過去，有機肥料批發供應商「蚯蚓哥哥」創辦人為了解決雞舍惡臭，便利用蚯蚓分解雞糞的方式，改善傳統雞糞堆肥產生的氨氣與異味，經過反覆試驗後，他發現蚯蚓糞能有效中和臭味，也能使作物欣欣向榮，因而於2020年創立「蚯蚓哥哥」有機肥料推薦品牌，更成為農民指定的蚯蚓糞肥批發供應商。

廣告 廣告

由於有機蚯蚓糞取代化肥前所未聞，「蚯蚓哥哥」創辦人決定親自示範並免費提供蚯蚓糞試用，以實際成果說服大眾，證明農地種出的地瓜葉、青蔥、芭樂品質極佳，地力也恢復活性，促使更多人相信自然循環農法的力量，加上近年環保意識提升與相關政策的發布，「蚯蚓哥哥」逐漸成為各地農民、小農口耳相傳的蚯蚓糞肥批發供應商與永續農業教育推廣者，深耕市場經營，把有機肥推薦給大家。

「友善土地、永續循環、科學有機」是「蚯蚓哥哥」的三大品牌理念，創辦人深信，健康的土壤是所有農作物品質的根本，因此研發團隊透過蚯蚓分解與有機循環技術，協助土壤重新呼吸，逐步恢復生命力，同時兼任土地教育的推廣者，引導更多人重新認識土壤的價值，並傳遞傳遞「自然也能高效」的觀念，打破過去有機農業被視為低產能、高成本的刻板印象。

蚯蚓糞肥批發供應商「蚯蚓哥哥」專門批發散裝與包裝蚯蚓糞有機肥、土壤改良用蚯蚓栽培介質、活體蚯蚓、放養雞蛋、有機地瓜葉等產品，蚯蚓糞有機肥透過生態分解法，自然提升土壤肥力；蚯蚓栽培介質能有效改善土壤結構，適合地力受損與需要修復的農地；活體蚯蚓能用於堆肥、飼養與生態教育用途，讓更多農戶或學校能親自實踐自然分解與循環觀念。

除了蚯蚓糞肥有機肥料產品，有機肥料推薦品牌「蚯蚓哥哥」也提供有機堆肥技術指導、農地改良顧問、循環農業系統導入與規劃，並於學校、農場與社區開設生態教育課程，大力推廣蚯蚓糞肥與自然循環農法的實用性。

創辦人希望建立「蚯蚓循環教育基地」，結合體驗農場、研習課程與環境教育，推動有機循環農業的理念，未來，蚯蚓糞肥批發供應商「蚯蚓哥哥」將擴大蚯蚓糞的量產規模，聯合多家農場建立穩定的原料來源與供應鏈，並計劃研發花卉介質、蔬菜栽培包與家庭園藝土，同時開拓電商與社群，讓一般民眾也能選購有機產品。

在永續農業的浪潮中，有機肥料推薦品牌「蚯蚓哥哥」以實證、科學與自然共生的方式，協助農民找到改善地力、提升作物品質的種植方法，持續推動有機農業發展。若您計劃開闢農田，希望種植有機作物，那麼台中天然有機肥料推薦品牌「蚯蚓哥哥」就是您專屬的蚯蚓糞肥批發供應商，現在就點選以下連結，了解更多台中天然有機肥料推薦批發供應商。

更多有機肥料推薦品牌-蚯蚓糞肥批發供應商品牌資訊請洽以下連結～

品牌：蚯蚓哥哥

電話：0938-837138

地址：台中市太平區長龍路三段65-3號

時間：週一至週六 08:00-18:00，週日公休

官網：https://rink.cc/z5oqa

FB：https://rink.cc/nrjch

LINE ID：0938837138

以上訊息由蚯蚓哥哥提供