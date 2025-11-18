有機農業月旦講堂 魏曼玲分享攤位設計與顧客經營全攻略

▲有機農業月旦講堂登場，魏曼玲老師分享攤位設計與顧客經營全攻略。

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】由花蓮縣政府主辦的「有機農業月旦講堂」於今(18)日下午在縣府大禮堂熱鬧開講。本次講座以「攤位魅力學：從布置設計到顧客經營全攻略」為題，邀請鳳林「鄉村小屋雜貨店」負責人 魏曼玲老師 主講，吸引縣內農友、青年創業者及市集攤主近百人到場聆聽，現場互動踴躍、氣氛熱烈。

魏曼玲老師以「用設計說故事、用互動留住人」為核心理念，從攤位布置思維出發，帶領學員認識視覺設計、陳列層次、商品擺放與動線規劃等關鍵技巧。她指出，攤位不僅是販售商品的場域，更是品牌精神的延伸；透過色彩、材質與氛圍營造的巧妙搭配，能將攤主理念轉化為可感知的故事，讓顧客自然停留、願意交流。

廣告 廣告

講座中，魏老師亦分享如何透過互動創造顧客「記得你」的機會，包括友善問候、巧思布置、小型儀式感等方法，同時以多個市集實例解析顧客經營的邏輯與要點。此外，她還示範簡易又實用的佈置技巧，使現場學員能立即帶回應用，獲得滿滿實務啟發。許多參與者表示，課程不僅提升攤位設計能力，也激發了對地方品牌和創意行銷的全新思考。

魏曼玲老師長年深耕地方創生與市集文化，曾擔任 2020「蝸牛遊市集」總召、鳳林蝸牛遊市集發起人、「她市集」負責人及多項鄉村小屋藝文活動策劃人，持續以柔性力量連結社區與消費者，打造兼具美感與人文溫度的市集風景。

花蓮縣長徐榛蔚表示，「有機農業月旦講堂」系列課程旨在透過跨領域的知識與經驗分享，協助有機農友、小農品牌與相關從業者強化品牌形象與行銷能力，提升產品附加價值與市場競爭力。未來將持續推動教育訓練及提供資源輔導，陪伴農友穩健發展，共同打造花蓮成為友善環境、創意多元且具魅力的有機農業大縣。