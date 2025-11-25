有氧運動要做多久才有效？掌握運動時長與強度，幫助你運動有成效

有氧運動每週累積150分鐘、強度達中等以上，能有效提升心肺功能、燃脂並預防慢性病。

作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部





現代人生活忙碌，壓力大、活動量低已成常態。然而，身體需要透過規律活動來維持健康，而其中最被科學實證的方式之一就是「有氧運動」。





有氧運動指的是能夠長時間持續、促進心肺功能的運動，包括快走、慢跑、游泳、踩腳踏車、跳有氧舞蹈等。這類運動不僅有助於燃燒脂肪、改善血壓與血糖，更對預防心血管疾病、憂鬱症、失智症等慢性病具有明確益處。





但問題來了：到底要運動多久，才算達到有氧效果？

運動20分鐘有用嗎？關鍵在於「時間與強度」

根據美國運動醫學會（ACSM）與美國心臟協會（AHA）最新指南，有氧運動要真正發揮效果，需達到以下條件：

每次持續至少20分鐘以上

強度需達「中等」以上

每週累積時間建議達150分鐘（中等強度）或75分鐘（高強度）





若以日常安排來說，也就是每週運動3～5次、每次30～60分鐘最為理想。運動效果不在「一次做很久」，而是「長期做得夠」！

如何判斷自己是否達到「中等強度」？

所謂中等強度，並非劇烈喘不過氣的狀態，而是心跳加快、身體微熱、有點喘但仍可對話。一個簡單判斷方式是使用「最大心率」公式：最大心率 ≈ 220 - 年齡；中等強度約落在最大心率的50%～70%





舉例來說：

40歲的人最大心率約為180 bpm

中等強度則是心跳在90～126 bpm之間





運動時若搭配穿戴裝置量測心跳，可更精準掌握運動強度。

高強度間歇訓練也算有氧嗎？

近年來，高強度間歇訓練蔚為風潮，因其「短時間、高效率」的特性，成為許多忙碌現代人偏好的運動選擇。不少人也好奇：這類訓練是否能取代傳統有氧運動？

根據專家建議，若想讓間歇訓練具備「有氧效果」，關鍵在於每段高強度活動的持續時間與心肺負荷。理想的做法是：

每次高強度階段應持續至少1～2分鐘

中間休息時間需控制在合理範圍內，不能過長以致心跳完全恢復

整體訓練結構需讓心肺系統持續受到挑戰，才能達到有氧適應反應





換句話說，若只是進行幾秒鐘的短衝刺、搭配過長的靜止休息，雖然能訓練爆發力與肌肉耐力，但對提升心肺功能與代謝健康的效果有限。

30分鐘和60分鐘的運動時間對健康影響有哪些差異？

不少人會問：「每天運動30分鐘就夠了嗎？還是應該做到60分鐘才有效？」其實，關鍵在於健康目標的設定。





根據研究指出，每天進行30分鐘的中等強度有氧運動，就足以帶來多項健康好處，包括：

改善代謝功能

穩定血糖與血脂

緩解壓力、提升情緒





這對大多數想維持基本健康、避免久坐帶來的風險者來說，已經是很好的起點。





然而，若希望在生理功能與慢性病預防上達到更深層的改善，建議可將運動時間延長至每次45～60分鐘，特別有助於：

增進血管彈性，降低心血管疾病風險

改善胰島素敏感性，預防第二型糖尿病

提升最大攝氧量，強化心肺功能

優化脂肪代謝，降低體脂率

提高整體運動耐受度與生活品質





此外，若能持續進行至少8週以上，不論在體能指標還是健康數值上，改善幅度都將更加明顯。

養成運動習慣的黃金原則：333＋8週

若要達到真正的健康效益，建議遵循「333＋8週原則」：

每週運動3～5次

每次至少30分鐘

強度達中等或以上

持續8週以上





短時間內的運動雖可提升心情與活力，但若要調節血壓、改善血脂、穩定血糖、強化免疫力，需要時間累積與規律執行。很多人常因忙碌而「三天打魚、兩天曬網」，但對身體而言，不規律的運動效果遠不如短時間的規律活動。就像刷牙一樣，運動也是一種生活習慣。即使每天只能運動10分鐘，長期累積也能為身體帶來實質改變！



