有水了！基隆管線修復完成 台水今早8點提前全面供水

基隆八堵路800公厘自來水管線發生漏水情形，昨（27）晚9點全面停水後，施工人員鑽入管內焊補裂縫，今（28）天凌晨3點完成漏水點修復，隨後即進行排水、復水作業，至上午8點已全面完成，並即將路面復原恢復道路通行。

水來了！台水公司一區處表示，昨晚施工期間天候不佳，不僅持續降雨且氣溫驟降，作業環境嚴峻，但施工團隊仍在強風與寒雨交加下徹夜搶修，在施工人員努力下，管線提早完成修復，恢復停水區用戶供水，目前基隆地區供水設施均運作正常。

近期基隆麥金路及八堵路管線漏水搶修，台水公司一區處感謝市民在搶修施工期間，造成交通及停水不便的諒解；也對基隆市政府及民代在管線維修作業或供水管網強化之建議或指導，未來將持續檢討精進，以讓民眾有更穩定的用水與生活。

基隆管線修復完成。（圖／民視新聞）

