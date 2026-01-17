即時中心／林耿郁報導

基隆市安樂區麥金路自前（15）天起發生自來水管漏水事件，造成2.6萬戶無水可用超過30個小時以上，包括知名的基隆廟口夜市都受到影響；經過連續搶修，今（17）天上午8點起管線修復完畢，最遲下午3點左右將可恢復全面正常供水。

有水了！據自來水公司資訊，基隆市麥金路管線從15日下午起發生漏水，造成全基隆超過2萬6千戶無水可用。

因事故區域地下管線配置密集、又緊鄰電力管線、油管等重要設施，施工環境相當複雜，加上可施工空間狹窄，都增加搶修難度。

廣告 廣告

台灣自來水公司獲報後，自15日起動員人力、機具全力投入搶修作業，17日上午8時完成修復，開始逐步恢復供水；但因水管需要加壓，預估管線末端、地勢較高區域，最晚要延遲至下午3點才會恢復正常。

台水公司表示，搶修期間造成用水不便，深表歉意，並感謝民眾的體諒與配合；另為因應民眾臨時用水需求，目前已設置之10處臨時加水站仍持續提供服務，請受影響民眾善加利用。

快新聞／有水了！基隆麥金路破管搶修完成 預估下午3時前全面正常供水

基隆廟口攤販營運也受停水影響。（圖／民視新聞）

原文出處：快新聞／有水了！基隆麥金路破管搶修完成 預估下午3時前全面正常供水

更多民視新聞報導

基隆又爆水管！影響4.6萬戶 原訂16時送水延後、估「這時」恢復

基隆又大停水! 幹管破裂2.6萬戶停水 2萬戶降壓

基隆大停水延長到週六! 2.1萬戶"超過24小時"無水可用

