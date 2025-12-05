有水電！ 宏志閣內部曝光 居民驚：棚網沒拆

這次香港宏福苑大火，唯一沒被波及的宏志閣，內部畫面最新曝光。有住戶拍下，水電供應一切正常，電梯也正常運作，不過外牆的棚網跟竹棚都沒拆，讓住戶看了膽戰心驚。

香港宏福苑大火，唯一沒被波及的宏志閣，水電供應一切正常，不過外牆的棚網跟保麗龍板都沒拆，讓住戶很害怕。（圖／香港TVB東張西望）

香港宏福苑大火後，唯一倖免於難的宏志閣住宅大樓內部情況已被曝光。根據住戶拍攝的畫面顯示，該棟樓的水電供應和電梯均正常運作，住戶可以順利返回住所取回必需品。然而，令人憂心的是，外牆的竹棚和帆布棚網仍未拆除，讓許多住戶感到不安。與此同時，香港警方已將搜查重點轉向戶外區域，確認是否有遺體被掩埋在掉落的竹棚殘骸下，並持續調查大火起因。

在香港當局允許下，宏志閣住戶於3日和4日獲准返回家中。有些居民選擇搬出冰箱、洗衣機甚至衣櫃等大型家具，而另一些居民則僅攜帶基本生活用品。一位梁小姐表示，由於政府已安排三至四週後可以正式回家居住，她只取走了暫時需要使用的物品。

根據港媒TVB旗下節目「東張西望」採訪的內容，宏志閣內部情況良好。住戶Nicole分享，電梯能夠正常運作，她們可以搭乘電梯上樓，使用鑰匙開門進入住所。她欣慰地表示，住所內部沒有停電，冰箱裡的食物保存完好，室內擺設也與11月26日下午離開時完全相同。

然而，令住戶感到不安的是，大樓外牆的竹棚結構尚未拆除，藍白相間的帆布仍然遮蔽著對外視線。Nicole描述這些帆布的質地類似於常見的紅白藍袋材質，外牆還有竹棚結構，地面上放置了供工人行走的木板，所有玻璃窗上都貼了發泡膠。她坦言這種情況令人感到恐怖、可怕且危險。

香港警方近日已將搜查工作重點轉向戶外區域，主要確認掉落的竹棚殘骸下方是否有遺體。除了鑑識科人員到場外，警方還調派了行動工作室進行現場鑑識工作。最新調查結果顯示，起火點外牆的瓦斯管線並未受損，警方正全力追查大火的確切原因。

