有洞就不行！ 學測大考中心用尺新規：禁圖案文字

大學學測進入到第二天，許多考生都在考場應考，不過有考生發現自己帶了廟裡祈福買的尺進考場，上頭印了寺廟圖案和字具，被監考老師換成一般的量尺。因為大考中心今年特別規定文具中的「尺」必須是只有刻度和數字，其他文字圖案甚至孔洞都不能有。大考中心表示，為了避免在考試當下，考生對圓洞大小有不同解讀，而影響作答時間。

國文課本必讀顧炎武的廉恥都不要了，但115國文學測連尺都要管了！「尺」之於人者大矣，有多大呢？一位考生分享自己帶了這把，去廟裡求保佑的尺，舉頭三尺有神明，老師搖頭說不行，文昌帝君都被請出場，因為尺上面有字有圖案不合規定，換了把尺給她。

因為今年大考中心規定，今年的尺不能得寸進尺，必須中規中矩乾乾淨淨，像這樣只有量測的刻度和數字，其他像是這種可愛卡通圖案不行，各種大大小小形狀的洞洞不行。

考生說：「昨天還被老師他沒收了，我是鐵尺，然後就被沒收，然後他就拿一根跟我換。」記者VS.考生說：「(你的尺是自己準備，還是老師統一幫你們...)，我自己準備，(有特別去挑不要什麼的)。」考生說：「有，不要有字的。」

記者VS.考生說：「(你知道今年新規定，上面不能有...)。」考生說：「不能有洞，不能有字。」記者VS.考生說：「(所以你挑了一個非常乾淨的嗎)，對。」

大考中心表示，是為了避免在考試當下，考生對圓洞大小有不同解讀，而影響作答時間，所以對尺要求天然的尚好，印有非量測用的數學式，或是有方格加減乘除符號的尺都別帶了，「無尺之尺，無尺矣」，沒有帶合格的尺，就沒辦法用這把尺，課本沒有顧炎武，監考老師都是顧嚴格，顧得很嚴格。

