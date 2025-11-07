有活動中心了！陳瑩協調公路局房舍空間使用

▲民進黨立委陳瑩、莊瑞雄協助爭取公路局房舍空間，做台東市豐原里臨時活動中心使用。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台東市豐原里10多年苦無里民活動中心，台東市長陳銘風與市民代表陳金溪特別向民進黨立委陳瑩陳情，希望協助媒合使用公路局台東工務段利家監工站房舍空間作為活動中心，在經陳瑩和莊瑞雄多次協調公路局，終於促成公路局釋出部分房舍空間，作為豐原里臨時活動中心使用。陳瑩今（7）日邀集相關單位前往現勘時表示，成功為台東市豐原里協調的房舍空間，爭取的不只是里民活動的場域，它更是凝聚社區力量的樞紐核心。

公路局南區養護工程分局長陳貴芳，和台東縣議員黃治維、簡維國、張國洲、王文怡、林參天、陳志峰，和台東市民代表陳金溪、陳孟伸、豐原里里長尤增雲、台東市豐源社區發展協會理事長劉萬貴，以及多位豐原里鄉親今共同參與會勘，關心台東市豐原里的活動空間需求。

台東市公所為協助豐原里尋找適合的活動據點，在張國洲議員擔任台東市長期間，就曾商討希望租用公路局台東工務段利家監工站房舍，但直至今年初，台東市公所再與公路局討論，仍然未能達成共識。

後續市長陳銘風與市民代表陳金溪，轉請陳瑩協助下，陳瑩與莊瑞雄向公路局反映地方實際需求，且由於該站平日除災害搶修期間需停放機具外，使用頻率不高，最終公路局同意以「共用模式」釋出絕大部分空間，僅保留小部分防災韌性所需空間，讓公所能作為里民活動中心使用。

陳瑩表示，未來里民可以在這個空間開會、上課、聯誼及長照使用，讓社區活動更有凝聚力，很高興今天村里的訴求，能呈現最溫暖的成果。

台東市長陳銘風表示，感謝陳瑩協調奔走，讓空間可以有效運用外，也讓豐原里長期沒有活動空間的問題，獲得圓滿的解決。張國洲議員表示，豐原里需要使用活動中心的需求人數，大約有200多人，希望增加二樓作為充足空間。

市民代表陳金溪表示，過去多次質詢爭取這個空間，希望地方居民終於有共同交流與凝聚情感的場所，這是大家期盼多年的成果，未來不論是長輩共餐、親子活動，或社區課程，都能有一個舒適安全的空間舉辦。豐原里里長尤增雲則表示，這次拜託立委協助，希望可以爭取豐原里鄉親的活動空間。

利家監工站房舍經協調後，租金將以公益性原則計算外，除小部分空間由公路局留作業務使用外，其餘皆開放給豐原里使用，市公所與協會將先行規劃一樓使用空間，二樓則作彈性擴充使用。陳瑩感謝公路局體諒地方需求，展現彈性處理的態度，讓台東市豐原里終於擁有可以舉辦活動與社區聚會的空間。

莊瑞雄則表示，豐原里多年來因缺乏活動中心，里民無固定聚會場所，社區共學與長照課程也受限於場地不足，此次成功促成房舍釋出，正是中央與地方通力協作、活化公共資產的具體展現，讓公共空間真正回歸民眾使用，形塑社區自我發展的能量基礎。

莊瑞雄強調，中央機關若能透過跨部會協調與公益性租賃機制活化閒置空間，不僅可減少資源閒置與維管負擔，更能讓公產發揮最大社會效益，為地方創造更多共享與共榮的公共價值。

