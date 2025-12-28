有流星!?南部民眾目擊光點劃過 疑為SpaceX星鏈碎片

27日晚間南部地區不少民眾目擊天空疑似有流星劃過，紛紛拿手機拍下，不過太空探索技術SpaceX公司日前指出，星鏈衛星部分零件因為異常爆裂，導致碎片墜落，很有可能就是其經過台灣上空，被民眾撞見形成美麗的誤會。

昨天黑夜中一顆藍綠色光點劃破天際，南部地區許多民眾都看見，清晰可見的光點還拖著尾巴劃過，大家都以為看見流星驚呼「有流星」，紛紛拿起手機紀錄。

南部民眾27日晚間目擊有光點劃過。圖／翻攝自Threads@lattepanda5566

但其實SpaceX日前才證實，有一顆星鏈衛星在軌道上發生異常爆裂，導致部分零件脫落，形成可追蹤的太空碎片，在地球軌道上漂浮。

有專家推測，很可能就是人造衛星經過台灣上空，剛好被民眾撞見。

屏東星空大使施世治分析，流星墜落的速度會比較快，那如果看到是在天空中劃過時間比較長，發生多次爆炸，那就很有可能是人造衛星，所以推測昨天晚上的那一顆，應該就是人造衛星。

