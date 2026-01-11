有溫度的親子公益派對 高雄東照山關帝廟穿越回三國做公益

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 當關公為民眾指路、諸葛亮熱情介紹攤位、小喬親手遞上結緣扇，高雄東照山關帝廟廣場彷彿瞬間穿越回三國時代。由高雄市好地方協進會、高雄市鳳西獅子會與聖皇科技股份有限公司共同主辦的《穿越三國趴踢》公益活動，日前熱鬧登場，成功將公益轉化為一場適合全家參與、充滿笑聲與溫度的善意冒險。

四十攤愛心義賣 公益變得輕鬆又好玩

活動現場集結超過40個愛心義賣攤位，美食香氣瀰漫廟埕廣場，孩子拉著父母奔向點心攤，長輩坐在舞台前隨音樂輕輕打拍子，形成一幅溫馨動人的畫面。許多民眾表示，這是第一次感受到「原來公益，也可以這麼好玩」。

音樂、命理與療癒體驗 身心靈一次到位

舞台表演由 Talent薩克斯風樂團、靈犀姑娘、哈比重樂團、二胡廖老師、魔笛朱泰深等團體輪番演出，旋律在廟埕間流轉。

舞台下則規劃命理諮詢與療癒體驗，由邱柏維老師率領五位不同領域的命理老師，為民眾提供指引與祝福，另有臼井靈氣舒壓體驗，讓參與者在熱鬧中也能獲得放鬆與安定。

一名身穿古裝的父親笑說：「今天不是來逛市集，是來當一次三國英雄做好事。」他牽著孩子挑選義賣品，並與「關公」合影，成為現場最可愛的畫面之一。

一把結緣扇 寫下平安與祝福

現場書法大師揮毫，將「平安喜樂」寫上結緣扇；命理老師耐心傾聽民眾心聲；音樂團體用旋律串起整個午後。許多首次參與的民眾在離場時都帶著笑容表示，這場活動顛覆了他們對公益的想像。

以關聖帝君精神傳遞善意

主辦單位表示，選在東照山關帝廟舉辦活動，正是希望結合三國主題與關聖帝君「忠、義、仁、勇」的精神，傳遞「行善不分大小，心意最為珍貴」的理念。

活動所得將全數捐贈予高雄東照山關帝廟文教仁愛慈善會及善慧恩社會慈善基金會，讓善意持續走進城市每個需要的角落。

夕陽下的約定 讓公益成為快樂的回憶

夕陽緩緩落在廟埕屋瓦，最後一首樂曲結束後，民眾仍依依不捨地合影留念。孩子手中握著寫有祝福的結緣扇，大人心中則多了一份踏實——因為這一天，他們不只是逛了市集，而是一起完成了一場有溫度的公益行動。

主辦單位感性表示，希望未來提到公益，民眾想到的不只是捐款，而是一個「有笑聲、有溫度、有回憶的午後」。

主辦單位強調，未來將持續以創意串聯公益，讓更多人願意走進公益、參與公益，讓愛在高雄持續擴散。