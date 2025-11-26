有濕疹就懷疑是食物過敏？過敏檢驗一定要做嗎？醫：3點判斷
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】罹患濕疹要做過敏檢驗嗎？林口長庚醫院皮膚科盧俊瑋醫師分享，門診常遇到成年患者，或家長帶著孩子，要求檢驗食物或環境過敏原，這種要求通常都被他打回票。對此，盧醫師表示，過敏檢驗其實不是人人都要做，看了報告就大幅禁食反而可能造成營養失衡或生活負擔，加強對過敏原的認識和皮膚照護，才是控制病況的重點。
究竟何謂食物過敏？了解過敏檢驗的適用時機
盧俊瑋醫師說明，食物過敏是指身體將某些食物誤認為「敵人」而啟動免疫反應，常見症狀包括皮疹、皮膚搔癢、嘴唇或眼皮腫脹、嘔吐、腹痛、呼吸喘或喉嚨緊，嚴重時甚至可能出現過敏性休克，需要立即處置。
多數濕疹患者，尤其是超過 10 歲的孩子與成人，並不需要常規做食物或環境過敏檢驗。盧俊瑋醫師表示，吃特定食物後，在數分鐘至兩小時內出現蕁麻疹、臉舌腫脹、呼吸困難、嘔吐或暈眩；或是年紀較小（多半小於 5 歲）、濕疹中重度且在皮膚治療充分下仍反覆不穩，則屬於建議檢驗的情況。
陽性≠真過敏 想做檢驗先問自己「3問題」
為什麼不主張「濫做」過敏檢驗？盧醫師提醒，抽血或皮膚點刺的「陽性」結果並不等於真過敏，很多人數字高、實際吃不會發作。若看報告就大幅禁食，容易造成營養不良、加劇生活負擔，也不見得能改善濕疹。
真正需要檢驗時，醫師會先評估飲食—症狀時間軸，必要時再以口服食物激發試驗確認。如果考慮檢驗，也可以先自問三件事：
是否有「每次吃某食物就很快發作」的明確模式？
皮膚治療，包括保濕、抗發炎、正確清潔等是否已確實到位？
檢驗結果會不會改變處置方式？若答案是否定，可能不必檢驗。
皮膚照護為濕疹治療重點 調整飲食前先確定「證據明確」
盧俊瑋醫師強調，濕疹的核心治療是皮膚照護，包括保濕、正確清潔及抗發炎治療，以及光療或藥物治療等，應經由醫師評估。飲食調整應有明確證據，確定某些食物會誘發症狀再避免，否則不建議自行擴大禁食清單。
對已確診食物過敏的患者，除了配合醫師治療，日常管理重點也包括：
嚴格避免已知過敏原：外食先詢問，烹調器具防止交叉汙染。
學會看標示：特別留意花生、蛋、牛奶、堅果、魚、甲殼類、小麥、大豆、芝麻等。
告知生活圈：讓家人、學校、托育、餐廳知道自己的過敏與應變計畫。
營養不打折：需長期避免多種食物時，請營養師協助評估替代食物，避免影響孩子成長。
家長如何預防孩子過敏？2情況要諮詢醫師
至於預防方面，盧醫師指出，根據歐洲過敏與臨床免疫學會及美國指南，健康且無嚴重濕疹或食物過敏的嬰兒，可於4至6個月開始嘗試含有常見過敏原（如花生、蛋）的食物，有助降低日後過敏風險。孕婦及哺乳期則不需刻意避免或增加特定食物，保持均衡多樣飲食即可。若家族有過敏史，或嬰兒已有嚴重濕疹，應在醫師指導下進行過敏原食物引入。
資料來源：盧俊瑋
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
