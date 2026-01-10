有為青年職志合一 赤道之城福田深耕

在印尼西加里曼丹省，最大的都市「坤甸」，被稱為「赤道之城」，慈濟訪貧助弱的行列，多了一位有心又有力的年輕志工「鄭天喜」，他在山口洋讀大學時加入慈青，畢業後到坤甸經營印刷行事業，也沒忘記志業，即使工作再忙，只要有需求，都會全力協助。

帶著物資，走訪偏鄉僻野，關懷獨居的長者或弱勢的家庭，這已是鄭天喜休假時，必定安排的行程。

志工 鄭天喜：「我的生活是比較舒適，想要什麼都可以得到，而且我們的家也不像照顧戶的家，有些甚至是沒有廚房和廁所。」

這也是他當年在山口洋讀大學，跟著慈濟人的腳步做慈善，最開心的一件事。

志工 鄭天喜：「當年志工帶我們，從山口洋市到孟加影縣，開車要8到9小時，當年都是師姑師伯陪著，讓我們感覺 好像有了新的父母。」

感受到助人的歡喜，也愛上慈濟大家庭溫馨的氛圍，鄭天喜有心成為其中的一分子，爆躁的脾氣，也因此變得平靜柔和。

志工 鄭天喜：「在雅加達讀書時 時常跟人家打架，甚至和父母也常吵架，自從加入慈濟，我再也不會違逆父母，也許是因為想到已經沒有太多時間，所以父母都很支持我加入慈濟。」

大學畢業後，來到坤甸市經營印刷生意，也加入當地慈濟人的行列，更因為年輕有活力，承擔更多。

志工 鄭天喜：「我們知道各種疾病的治療等等，都是在做志工時學到的，比如說 需要辦理健保 要從哪裡開始，或是哪家醫療機構可以協助，我都學會了。」

27歲的他，能是訪貧慈善志工，也能是人文真善美，記錄所見所聞，其實剛起步的事業也很忙碌，如何兼顧，他以歡喜心，給了答案。

志工 鄭天喜：「如同上人所說的，幸福是我們自己創造的，即使再疲累，如果心裡感到歡喜 我們就會快樂。」

