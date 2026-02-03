有無中國籍？ 中配立委李貞秀一度誤喊「只有中華人民共和國國籍」

首位中配立委李貞秀今赴立法院宣誓就職不分區立委，並在報到後受訪，秀出中華民國護照親自解釋國籍爭議細節。(記者廖振輝攝)

〔記者陳治程／台北報導〕民眾黨中配立委李貞秀今日宣誓就職不分區立委，報到後隨黨團接受媒體聯訪，直球回應國籍爭議，瞬間成為全場焦點。她接連秀出機票、高鐵票和國籍放棄文件，向外界證明自己已親自申請放棄中國國籍但未果，強調自己效忠中華民國憲法，愛台灣的心不比其他人少；不過，她期間一度口誤稱「唯一只有中華人民共和國國籍」令現場疑惑，雖當下致歉更正，相關言論、畫面仍已引起不少討論。

我國首位中配立委李貞秀今日隨民眾黨黨團赴立法院宣誓就職、並完成報到作業，事後接受媒體聯訪，詳細說明申請放棄中國籍細節。她搭配國籍航空機票、中國高鐵車票購買紀錄和申請放棄中國國籍文件說道，自己去年底就親跑一趟中國湖南的家鄉，到縣、市級的公安局申請放棄中國國籍；未料承辦人員「蠻政治正確的」，直言台灣跟中國是同個國家，不受理國籍放棄，同時強調自己拿中華民國護照、台胞證出入中國，至今唯一持有的國籍就是中華民國。

廣告 廣告

期間，有媒體要求李貞秀現場宣示放棄中華人民共和國國籍，不料她卻誤稱「我唯一只有中華人民共和國國籍」，第一時間經提醒後還仍未發現口誤，最後是在民眾黨黨團主任陳智菡上前再提醒後，她才更正稱自己只有中華民國國籍和護照。

對此，媒體追問若兩岸有衝突，李貞秀的效忠對象是誰？她強調「絕對是中華民國」，直言她是對著中華民國憲法宣誓的立委、唯一效忠中華民國，重申她對我國立委必須單一國籍的規定完全認同。

【看原文連結】

更多自由時報報導

陳智菡：李貞秀已申請放棄中國籍 週二就職宣誓報告細節

向中華民國憲法宣誓就職立委 中配李貞秀：曾赴對岸放棄國籍未果

白委李貞秀喊沒拿過中國護照 他一席話突破盲點網：怎麼來台灣的？

中配李貞秀將進內政委員會！黃捷點出民防、海巡機敏資訊疑慮

