有無成立少子女化辦公室？衛福部長石崇良全說了：確實沒有

政治中心／李紹宏報導

行政院去年底指出，衛福部早在2017年就成立任務編組性質的少子女化辦公室，2018年更拉高層級，由行政院主導計畫。不過，黃國昌今（7）日質詢時，再度追問衛福部長石崇良，石崇良則回應「我們確實沒有成立少子女化對策辦公室」。

衛福部長石崇良指出，確實沒有成立「少子女化辦公室」。（圖／資料照）

黃國昌直言，過去他曾批評「少子女化辦公室」形同虛設、是一場騙局，雖行政院對外宣稱確實有該組織運作，但民眾黨團要求衛福部提供成立半年來的相關資料時，卻遭到拒絕，黃國昌當眾怒斥衛福部「官威很大」。

廣告 廣告

對此，衛福部長石崇良回應，確實沒有成立少子女化辦公室，讓黃國昌相當憤怒，「為什麼行政院說有？你說沒有？誰講的是對的？」石崇良則表示，在部、署的時代確實沒有。

針對爭議，黃國昌當眾下達最後通牒，要求衛福部必須在今天下班前正式發文回覆質詢結果。

面對黃國昌的強勢要求，石崇良也承諾「沒問題」，並二度證實衛福部內部確實從未設有該對策辦公室。石崇良隨即允諾，將遵照指示在辦公時間結束前，針對該組織是否存在及資料提供等事宜，向黃國昌提交正式書面說明。

更多三立新聞網報導

高雄狼社工性侵案延燒！石崇良下令撤銷績優督導、1個月建查詢平台

明審人工生殖法！政院版「未納代孕孕母」石崇良揭原因

北市砍人案有愛滋感染者！石崇良：「個位數民眾」已轉介就醫

北市砍人案「遭疑社安網破洞」！石崇良回應了 5傷者最新狀況曝

