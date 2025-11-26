有煙就抓得到 雲林AI煙霧辨識取締露天燃燒

環保局人員接獲通報，馬上出動AI煙霧辨識系統與無人機加強取締，當場發現露天燃燒所產生的煙霧位置，將比對土地座標及地號追查行為人進行開罰。

雲林縣環保局空噪科長鄧雅謓說明，「通報群組的即時訊息，以科技監控加上民眾協力雙重防護遏止非法露天燃燒行為，今（2025）年查獲352件。」

雲林農民楊先生表示，「為引起火災就很麻煩，盡量都不要再亂燒，如果能耕鋤掉就用掉。」

環保局表示，過去接獲通報要查到行為人不容易，但現在透過空拍能及時掌握狀況，提高取締行為人露天燃燒，並依《空污法》告發裁處1200元至10萬元罰鍰；今（2025）年雲林縣取締露天燃燒352件中已開罰50件。

雲林農民認為，「就是照政府怎規定就怎麼做，也是會覺得困擾，因為草如果沒燒病蟲害就會多。」

雲林縣環保局空噪科長鄧雅謓指出，「假日、夜間還有每天9月到隔年5月，這樣空品不良好發期間則會加重裁罰。」

環保局強調，過去常有農民或民眾利用假日或夜間進行露天燃燒，但現在運用AI煙霧辨識系統與無人機空拍監控，可24小時掌握潛在燃燒熱點與異常煙霧動態，只要一發現就能鎖定開罰，呼籲民眾不要心存僥倖。