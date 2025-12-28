即時中心／林韋慈報導

昨（27）日晚上，有日本網友在Threads上分享京都知名神社伏見稻荷大社拉起了封鎖線，有警方車停在外面，令台日民眾都驚訝不已，並且有日本網友質疑，說不定是指在北海道札幌的伏見稻荷。





有台灣網友在留言中詼諧表示，「各位，京都市區旁的伏見稻荷神社也有野生熊前來參拜了。」甚至將消息轉貼至「京都自由行究極攻略」粉絲專頁。也有人質疑，可能是指北海道的伏見稻荷「神社」，而非京都的「伏見稻荷大社」。

最終消息顯示，警方並未真的在京都伏見稻荷大社實際搜尋到熊，僅有民眾聲稱目擊。不過，警方已採取警戒措施，並呼籲遊客在深夜出行時務必注意自身安全。

今年（2025）日本熊害頻傳，尤其在北海道等高緯度地區更為嚴重。氣候變遷造成山林作物歉收，為了過冬生存，熊被迫離開原本棲地，冒險進入人類活動範圍尋找食物。此外，日本京都清水寺每年都有以毛筆書寫代表漢字的習俗，今年的代表字用毛筆揮毫寫下「熊」字，也象徵人與熊之間的界線，將成為日本政府未來積極面對和解決的問題之一。





原文出處：快新聞／有熊出沒！京都伏見稻荷大社驚傳足跡 日警方深夜拉起封鎖線

