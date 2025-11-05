有熊出沒！引恐慌、衝擊觀光 千葉縣成「唯一無熊淨土」

日本各地熊患加劇，今年遭到熊襲擊身亡的人數已攀升至13人，創下歷史新高。（路透社）

日本今年熊患頻傳，從北海道、東北至關西地區皆傳出災情，熊隻不僅闖入市區，更侵入民宅造成傷亡，引發民眾恐慌，嚴重衝擊多地觀光。相較於本州多地災情慘重，千葉縣憑藉其地形與天然屏障，成為唯一未有熊隻出沒紀錄的「最後淨土」，成為安心旅遊地的首選。

綜合日媒報導，自今年6月開始，日本各地熊患加劇，熊隻出沒地點集中在北海道與東北地區，包含青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島等縣，其中又以秋田縣的熊患最為嚴重。然而，熊隻侵擾範圍已明顯擴大，不僅跑進市區、校園，就連位於中部地區的知名觀光景點白川鄉合掌村也傳出熊蹤。

日本環境省於今（5日）公布，今年遭到熊襲擊身亡的人數已攀升至13人，創下歷史新高；其中，光是災情最嚴重的秋田縣，截至昨（4日）就已發生60起熊襲事件，造成4人死亡。由於熊患消息頻傳，前往山區的遊客紛紛提高警覺，熊鈴和防熊噴霧也成為必要裝備。

而在本州幾乎所有都道府縣都傳出熊蹤之際，位於房總半島的千葉縣憑藉其獨特的地形與天然屏障，成為唯一未有熊隻出沒紀錄的「最後淨土」，這片「無熊」之地讓遊客能放心造訪，無須像在其他地方一樣提心吊膽，隨時警戒熊隻出沒。

針對千葉縣的「無熊」現象，石川縣立大學專任教授大井徹指出，沒有熊的主要原因是「地形」，他解釋，千葉縣邊界被江戶川與利根川環繞，且房總半島三面臨海，形同孤島，已將熊的活動範圍自然隔絕。大井徹補充，即便熊能游泳過河，當地也缺乏高山棲息環境，還需穿越人群聚居的城鎮，他也直言，「未來出現熊的可能性極低」。





