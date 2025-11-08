有熊出沒！日本JR車站山形縣新幹線一度暫停營運

即時中心／林韋慈報導

日本山形縣新庄市今（8）日下午3點半左右（台灣時間下午2點半左右）發生熊闖入的意外，一頭熊闖入JR新庄站的新幹線車庫內，至下午4點仍未離開現場，導致山形新幹線與部分在來線全面停駛，目前則公告已恢復正常。

根據日媒《共同社》報導，東日本旅客鐵路（JR）員工向警方稱，熊體型不大，且闖入車站後，便沒有移動，導致山形新幹線與奧羽線等鐵道路線，均停止運行，從新庄站發出的所有列車暫時無法出發。JR也呼籲旅客，留意最新交通資訊，並配合現場人員指示。

相關單位已封鎖現場，並預計設置陷阱捕捉，日本時間下午4點18分，山形新幹線已經正常運作。









