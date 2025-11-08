有熊出沒！日本JR車站山形縣新幹線一度暫停營運
即時中心／林韋慈報導
日本山形縣新庄市今（8）日下午3點半左右（台灣時間下午2點半左右）發生熊闖入的意外，一頭熊闖入JR新庄站的新幹線車庫內，至下午4點仍未離開現場，導致山形新幹線與部分在來線全面停駛，目前則公告已恢復正常。
根據日媒《共同社》報導，東日本旅客鐵路（JR）員工向警方稱，熊體型不大，且闖入車站後，便沒有移動，導致山形新幹線與奧羽線等鐵道路線，均停止運行，從新庄站發出的所有列車暫時無法出發。JR也呼籲旅客，留意最新交通資訊，並配合現場人員指示。
相關單位已封鎖現場，並預計設置陷阱捕捉，日本時間下午4點18分，山形新幹線已經正常運作。
原文出處：快新聞／有熊出沒！日本JR車站山形縣新幹線一度暫停營運
更多民視新聞報導
DPP打造友善新台灣！新住民諮詢委員會首移師台中 何博文：選舉請繼續支持
鳳凰颱風來勢洶洶！林保署示警：花蓮「恐有新堰塞湖」
普發1萬詐騙伎倆升級！男慘賠「300萬」最新手法曝
其他人也在看
快訊／日本JR新庄站驚見熊闖入 民眾驚逃、山形新幹線全線停駛
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導連地鐵站也有野熊闖入！日本山形縣新庄市今（8）日下午2時30分左右發生熊闖入地鐵事件，一頭野生熊闖入JR新庄站內，嚇得現...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
7秒攻擊片！日大棕熊暴衝打凹車 嚇壞千萬人
7秒攻擊片！日大棕熊暴衝打凹車 嚇壞千萬人EBC東森新聞 ・ 11 小時前
熊闖日新幹線車庫 棕熊追車「一拳打凹引擎蓋」
熊闖日新幹線車庫 棕熊追車「一拳打凹引擎蓋」EBC東森新聞 ・ 7 小時前
山形縣JR車站驚見熊！新幹線急停駛 站務員機智反鎖救全場
據日本媒體今天（11/8）報導，今天在日本山形縣的JR新庄站，出現一隻熊，新幹線一度停駛，所幸站務員反應快，將熊反鎖在車庫內，獵人也協助捕獲，才沒有釀成傷亡。太報 ・ 8 小時前
「怪物級」鳳凰颱風要侵台了！這天晚上登陸 「搖滾區曝光」豪雨灌全台
今年第26號颱風「鳳凰」目前仍在菲律賓東方海面上，但中央氣象署預計其路徑將會北轉、直撲台灣而來，預估後天週一（11月10日）發布海上警報，並可能在隔天週二（11月11日）也發布陸上颱風警報。根據氣象署最新發布的120小時颱風暴風圈侵襲機率，首當其衝的「搖滾區」為台南市、高雄市和澎湖縣，且全台都可能會有雨勢。鏡報 ・ 18 小時前
新幹線有熊！ 小熊闖日本車站車庫躲了約2小時遭捕獲
11月8日下午，一隻滯留在山形縣新庄市JR新庄站內新幹線車庫的熊，已於下午4時左右被誘捕籠捕獲。受此影響，山形新幹線的部分列車區間停駛。太報 ・ 12 小時前
58年來首例？鳳凰颱風恐登陸台灣 將挑戰歷史紀錄
鳳凰颱風來勢洶洶，預計下週一至週三將影響台灣天氣，且不排除登陸台灣本島。根據氣象署歷史資料，雖然11月發布颱風警報並不罕見，但58年來僅有1967年的吉達颱風曾在11月登陸台灣，當時造成花蓮地區災情嚴重。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間EBC東森新聞 ・ 1 天前
立冬熱到像夏天！全台晴朗微熱 下週鳳凰颱風恐襲台恐掀暴風雨
今天（7日）迎來二十四節氣中的「立冬」，但天氣卻一點也不冷！中央氣象署指出，今、明兩天全台大多為晴到多雲的好天氣，白天高溫上看33度，宛如夏日重現。不過專家提醒，下週鳳凰颱風恐將接近台灣，可能帶來強風豪雨，需密切留意天氣變化。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
ITF旅展》「百萬刷手」現身！旅行社業績年增逾2成 日本、歐洲線買氣旺
2025 ITF台北國際旅展進入周末首日（11月8日），人潮與買氣雙雙衝高，現場熱度創新高。包括雄獅旅遊、可樂旅遊與易飛旅遊3大業者均傳出捷報，整體銷售普遍較去年同期成長2至3成，反映年底出國熱潮與政府普發萬元政策帶動民眾消費意願顯著回升。雄獅旅遊業績年增2成 寒假與春節團搶手雄獅旅遊指出，今年旅展第二日業績比去年同期成長超過2成，其中以寒假與農曆春節出發的......風傳媒 ・ 4 小時前
熊闖日本JR車站車庫 山形新幹線部分區間停駛
（中央社東京8日綜合外電報導）日本山形縣新庄市的JR新庄站，今天有人發現有一隻熊在新幹線的車庫逗留，這起事件也使山形新幹線與地方鐵路部分區間的列車停駛。警方表示，這隻熊下午已被捕獲。中央社 ・ 12 小時前
鳳凰轉中颱！ 估周三、四穿越台 慎防「紫爆」劇烈雨
鳳凰轉中颱！ 估周三、四穿越台 慎防「紫爆」劇烈雨EBC東森新聞 ・ 15 小時前
熊害太頻繁！ 北海道推出熊肉漢堡 當野味嚐鮮
日本今年熊害問題頻傳，最新是山形縣一間旅館遭熊闖入大肆破壞，讓老闆不得不決定提前關門休息。不過北海道則是有加工業者推出了熊肉漢堡，幫忙地方政府解決黑熊在備捕獲之後的善後處理。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
日本JR車站驚傳熊出沒 山形新幹線、奧羽線部分路段被迫停駛
山形放送報導，事件發生後，警方與JR人員立即封鎖現場，並與市政府合作研擬設置陷阱，以安全方式捕捉小熊。由於熊可能影響列車運行安全，山形新幹線及奧羽線等部分路段被迫暫時停駛，JR呼籲旅客留意列車運行情況與交通公告。日本各地今年接連發生熊襲擊事件，造成全國至少13...CTWANT ・ 11 小時前
網吃台中IKEA牛排疑「肉太生」上吐下瀉 台中食安處要查
跨國連鎖賣場IKEA除了賣家具，不少民眾會也特地去用餐。不過有網友指出，6日跟未婚妻到台中店吃晚餐，點了爐考牛排3分至5分熟，回家後上吐下瀉。台中市衛生局表示，食安處將前往店家稽查製作流程，目前未接獲醫院通報，將持續關注。太報 ・ 11 小時前
業者擬在淡水六塊厝設風機引陳抗 台電：暫緩辦理
（中央社記者曾智怡台北7日電）民營風電業者今天在新北市淡水六塊厝海岸會勘，引起屯山里、賢孝里里民陳抗。台電說明，本案為業者欲申請其風力機組併接台電電網，請台電配合辦理現場會勘，已於會勘後向業者說明，考量當地民眾仍有疑慮，本案暫緩辦理。中央社 ・ 1 天前
賴總統：政府會全力防疫 請用行動一起支持台灣豬
（中央社記者溫貴香台北8日電）市場恢復供應溫體豬肉，總統賴清德今天表示，台灣豬需要大家繼續努力守護，請不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。中央社 ・ 14 小時前
山形縣「熊闖入JR車站」新幹線列車緊急停駛
[NOWnews今日新聞]日本山形縣今（8日）下午驚傳有熊隻闖入JR新庄站內車庫，尚未造成人員傷亡，當地政府正考慮設置陷阱，山形新幹線及奧羽線等在來線列車暫時停駛。據《山形放送》報導，今日下午2時30...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
一週暴增2.4倍！日本流感「全面大流行」林氏璧：出發前快打疫苗
日本流感進入全面大流行！旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）表示，日本新冠疫情趨緩，但交棒給流感，近2週每家醫療機構平均通報病患數，已從3.26人增加到14.9人的高點。目前台灣、日本流感病毒株都是同一株A型H3N2，他提醒這隻病毒株重症率較高，呼籲民眾赴日前先施打流感疫苗。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
誤導？誤判？鄭麗文出席馬場町秋祭 陸委會痛批失格
【記者 張達威／台北 報導】大陸委員會今（8）日表示，國民黨主席鄭麗文今日出席追思五O年代叛國共諜吳石活動，引台灣好報 ・ 4 小時前