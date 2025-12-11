有熊森林、布農、古道~2026玉山「拉庫拉庫蕨之旅」開始報名

參訪佳心舊部落Istasipal家屋認識布農族人遷徙史與生活資料照。(玉管處提供)

▲參訪佳心舊部落Istasipal家屋認識布農族人遷徙史與生活資料照。(玉管處提供)

內政部國家公園署玉山國家公園管理處2026年玉山國家公園「拉庫拉庫蕨之旅」賡續攜手南安在地部落及達娜分享文化有限公司，共同籌辦「拉庫拉庫蕨之旅」營隊活動，透過夜宿型營隊，提升青少年的環境及文化素養與野外活動知識技能，並深化對玉山國家公園自然、生態及人文歷史的認識。營隊活動共有二梯次，第一梯次：一一五年一月二十九日-二月一日、第二梯次：一一五年二月六日-九日，各三.五天，名額有限，歡迎踴躍上網報名。

廣告 廣告

拉庫拉庫溪生態、古道、登山趣。活動路線包含達娜分享文化工作室、玉管處南安遊客中心至瓦拉米步道，本次特別更改一夜住宿佳心營地，增加營篷教學，讓青少年學習體驗一起合作搭篷宿營，另一晚宿瓦拉米山屋，詳細集合地點及行程請詳報名簡章。「瓦拉米步道」係指依日治八通關越道修復之八通關越嶺線東段，由步道入口經山風、佳心、黃麻至瓦拉米山屋，全長13.6公里的路段。「瓦拉米」（malavi）一詞，在布農族人的語譯，是「跟著來做某事」的意思，但若以日文(walami)語譯，則為「蕨類」之意，由山風至瓦拉米一帶氣候溫和濕潤而林相豐富，呈現闊葉林至針闊葉混合林的垂直分布，展現讓人驚豔的生態色彩。

玉山國家公園東部園區為臺灣黑熊重要棲息地，瓦拉米步道旁樹幹上就有機會看到黑熊爪痕，來到有熊國，我們該怎麼保護自己也保護黑熊呢？營隊課程將以防熊噴霧練習罐讓學員體驗使用防熊噴霧，並配戴熊鈴，然最重要的是以一份敬畏、謹慎的態度走入山林，認識、了解、尊重野生物，自然能與其共存共榮。野外活動風險無所不在，參加玉山國家公園Youth Camp，學習野外探索知識技能，一輩子受用無窮。

玉管處說，透過國家公園專業生態文化解說，深入探索拉庫拉庫溪流域，了解在地獨特的史前靜浦文化、布農文化、動植物、地形地貌及布農人在地生活智慧。過程中融入環境教育與保育意識培育，例如炊事練習課程中，強調無痕山林的概念，培養學員在戶外活動中的環境友善行為。課程中並融入布農文化探尋，讓學員深刻了解與尊重當地文化。這場探索之旅將成為青少年人生中難忘的經歷，同時激發對大自然的熱愛與保護行動。

報名期間：自一一四年十二月十二日八時起至十二月十八日十八時止(額滿則提早關閉報名網址)。

報名對象：十~十二年級高中職在學生，每梯次二十四名；學員報名費為每人新臺幣三千九百五十元（每梯次一般生二十二名，低收入戶學員二名，低收入戶全額補助，一戶一名為限，如無低收入戶報名則名額轉作一般生）。

報名網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE5gH3Vh8BJWSOVyy5a5klo0namuQQcFGgGQYS9_OBG1K_7A/viewform?usp=header

報名後請回覆確認信件始算完成報名，並於錄取通知次日起舞日內傳送個人/家長同意書及健康調查表至：yuli123r@gmail.com。未於期限內傳送者將取消錄取，詳請請上報名網站及詳閱報名簡章。