有熱帶系統發展靠近趨勢！對台威脅性曝光

生活中心／黃依婷報導

今（12）日清晨前受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍是寒冷，各平地仍有近10度或以下低溫出現。不過白天起大陸冷氣團進一步減弱，各地高溫明顯回升、體感轉舒適；預測北部至東部高溫可回升至18到20度附近，中南部高溫約21到24度。

天氣分析師林孝儒在粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日起至本週末來說，北方冷空氣勢力將較上週偏弱，預測臺灣以東北季風強弱變化為主；降溫幅度不若上週寒冷，白天體感氣溫將舒適許多。預測北部至東部高溫約18到23度，低溫多介於13到16度；中部高溫約21到25度或更高，低溫則多介於13到18度。

林孝儒表示，週二至週四期間臺灣環境都較偏乾，預測各地以晴時多雲天氣為主；而週五至週末則隨東北季風水氣逐漸影響，屆時東部或至大臺北及北部山區則陸續轉陰有短暫陣雨天氣，天氣型態再稍有變化。

林孝儒透露，目前預報模式顯示本週於菲律賓東方洋面將有熱帶系統發展靠近趨勢，實際雲簇與強度仍待觀察。此季節即使南方洋面有熱帶系統發展，大概對臺灣都不太有威脅性，且目前研判未來皆距離臺灣較遠、對本島天氣無影響，基本上毋須擔心。若有影響，也多為間接海象不穩定可能，建議海邊活動未來可視預報浪況調整行程留意安全。

