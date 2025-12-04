有燈不亮? 文化小旅行景點缺失多 議員轟:恐怖小旅行
生活中心／綜合報導
台北市文化局推廣的文化小旅行，現在卻被議員發現，有不少景點都出現很多狀況，像是步道路燈都不亮、椅子多處毀損等等，根本會讓觀光客看笑話。對此市長蔣萬安強調，會要求文化局全面檢視並改善。
台北市議員（民）陳怡君：「這上面是有路燈的，一路上其實都非常的暗，我已經看不到我進來的路了，這就很暗非常的暗。」這真的不是新聞黑畫面，傍晚來步道散步，卻越走越暗，暗到以為這是在鬼屋冒險。台北市議員（民）陳怡君：「好不容易剛剛中段的時候有路燈，但是我們再繼續走，這真的太可怕了，前面的路完全又沒有路燈。」北市府文化局規劃的「文化小旅行」，卻被發現這晚上來走根本變成恐怖小旅行。
北市文化局的文化小旅行中一景點，被發現路燈幾乎都不亮，宛如恐怖小旅行。（圖／民視新聞）
民視記者周容萱：「這裡是北投焚化場運動公園旁邊的步道，不過這步道旁的每一張椅子幾乎都是毀損的，像這張我輕輕一扳，這木頭就可以被扳起來，使用上非常危險。」不只椅子，步道滿地落葉，對面還直接可見，一個廢棄門就這樣倒在一旁。民眾：「晚上這個燈會亮，沒有什麼可怕的啦，這邊農田就是這樣。」白天來走體感不太明顯，但畢竟是北市推廣的台北文化100點其中之一，甚至西門町出名的孝字號天橋，也是布滿塗鴉雜物，讓議員看不下去。
議員也發現椅子幾乎每個都毀損，使用起來非常危險。（圖／民視新聞）
台北市議員陳怡君vs.台北市長蔣萬安：「你是市長你有能力改變它，你有辦法讓它變得更美，你這麼帥可是市政這麼醜，你這樣子對嗎？我會請文化局這邊，就目前所有文化小旅行，全面做一次檢視。」北市文化局長蔡詩萍：「我們那個地方（舊雙溪河步道），本來就是一個生態保育區，所以它燈是沒有辦法那麼亮的，當然要加強一些，比較柔和的燈光改善這是可以考慮的。」文化小旅行本該推廣觀光，恐怕讓觀光客看笑話。
