有片／「演唱過程突頻繁眨眼」夯曲原唱女星舞台上癱軟倒地... 畫面曝！官方回應了
以夯曲〈體面〉廣為台灣歌迷熟知的加拿大華裔女歌手于文文，昨（1日）於中國貴州進行戶外商業演出時，突在舞台上發生身體不適狀況，演唱途中蹲地後昏倒失去意識，隨即由工作人員緊急送醫，現場畫面曝光後引發外界高度關注。
于文文舞台上發生什麼事？ 演唱時突顯異狀
根據現場觀眾拍攝的影片顯示，于文文在演唱歌曲〈原罪〉過程中，已出現頻繁眨眼等疑似不適的情形。演出結束後，她突然轉身蹲坐在舞台上，停留數秒後，工作人員隨即上前查看狀況並嘗試攙扶。
然而就在下一瞬間，于文文整個人癱軟倒地，當場失去意識，舞台氣氛瞬間轉為緊張。
于文文目前狀況如何？ 工作室深夜發聲明報平安
于文文昏倒後，工作人員立即將她以擔架抬離舞台，並由救護車送往醫院治療。事件發生後，外界高度關心她的身體狀況。
直到當晚11點40分，于文文工作室透過微博發文回應，表示她「目前沒有生命危險，仍在住院觀察中」，並感謝各界的關心與祝福，未進一步說明昏倒原因。
于文文是誰？
于文文近年活躍於華語樂壇，憑藉多首影視歌曲受到關注，行程密集、戶外演出頻繁。此次突發狀況也讓不少粉絲關心其健康與後續工作安排，相關單位是否調整行程，仍有待進一步說明。
